Το Ισραήλ προτίθεται να επιτρέψει τη μετανάστευση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας στο εξωτερικό, σε όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν λόγω των εντάσεων και συγκρούσεων στην περιοχή. Αυτή τη δήλωση έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο i24 News, σχολιάζοντας τη διαχείριση των πληθυσμιακών μετακινήσεων από τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου τόνισε πως «αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκρούσεις», επικαλούμενος παραδείγματα μαζικής φυγής από τη Συρία, την Ουκρανία και το Αφγανιστάν. Παράλληλα, απηύθυνε κριτική στη διεθνή κοινότητα για την αντίδρασή της αναφορικά με τη Γάζα, επισημαίνοντας: «Και ξαφνικά αυτοί (η διεθνής κοινότητα) αποφασίζουν ότι στη Γάζα, οι πολίτες πρέπει να είναι φυλακισμένοι; Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν, πρωτίστως να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, εάν το επιθυμούν».

Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, η μεταναστευτική αυτή δυνατότητα θα ισχύσει αρχικά εντός της Γάζας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ενώ θα επιτραπεί και η έξοδος κατοίκων προς το εξωτερικό. Ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι «δεν τους σπρώχνουμε έξω, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν, και αυτό συμβαίνει».

Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση αυτής της μετακίνησης, ο Νετανιάχου αποκάλυψε πως ήδη διεξάγονται συνομιλίες με πιθανές χώρες υποδοχής, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το πιο φυσικό πράγμα, για όλους εκείνους που μιλούν, εκείνους που λένε ότι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους και θέλουν να τους βοηθήσουν, είναι να ανοίξουν τις πόρτες τους».

Νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

Με εντολή του πρωθυπουργού, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, στοχεύοντας στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και στην εξουδετέρωση της Χαμάς, σύμφωνα με τους επίσημους ισραηλινούς στόχους.

Ο στρατός σχεδιάζει να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γύρω προσφυγικών καταυλισμών, περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα πληθυσμού εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία για ανθρωπιστική κρίση

Η ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου έχει προκαλέσει έντονη διεθνή κατακραυγή, καθώς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ προειδοποιούν για το ενδεχόμενο «νέας καταστροφής» και σοβαρές περιφερειακές συνέπειες εφόσον υλοποιηθούν οι επιχειρήσεις αυτές.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Ζήτησα να συντομεύσουν τις προθεσμίες επειδή θέλω πραγματικά να φτάσω στο τελικό στάδιο, να τελειώσω τον πόλεμο, να εξασφαλίσω την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και να νικήσω τους εχθρούς μας. Αυτός είναι ο στόχος