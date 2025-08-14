Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην ανατολική Πόλη της Γάζας, όπου σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές και αυτόπτες μάρτυρες, κατεδαφίστηκαν κατοικίες στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας απώλειες αμάχων. Τουλάχιστον 11 άτομα σκοτώθηκαν εξαιτίας αεροπορικών επιδρομών και επιθέσεων με άρματα μάχης. Ταυτόχρονα, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι είναι πρόθυμη να επαναφέρει στο τραπέζι τις συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισραηλινό τεθωρακισμένο χτύπησε κατοικία στη συνοικία Ζεϊτούν. Επιπλέον, ένας άνδρας σκοτώθηκε από αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο της περιοχής Σετζάια, ενώ δύο ακόμα θάνατοι καταγράφηκαν σε επιθέσεις τεθωρακισμένων στο προάστιο Τούφα.

«Οι εκρήξεις είναι σχεδόν χωρίς διακοπή σε περιοχές της ανατολικής Γάζας, κυρίως στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια. Η κατοχή (το Ισραήλ) εξαφανίζει σπίτια εκεί, όπως ακούμε από κάποιους φίλους που ζουν εκεί κοντά», περιέγραψε ο 40χρονος Ισμαΐλ από την Πόλη της Γάζας. «Τη νύχτα, προσευχόμαστε για την ασφάλειά μας καθώς οι ήχοι των εκρήξεων δυναμώνουν και πλησιάζουν. Ελπίζουμε ότι η Αίγυπτος θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός πριν πεθάνουμε όλοι», συμπλήρωσε μιλώντας στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αυξανόμενες απώλειες λόγω λιμού

Παράλληλα, οι απώλειες αμάχων εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης επιδεινώνονται. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω λιμού και υποσιτισμού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων εξαιτίας αυτών των αιτίων στους 239, εκ των οποίων 106 παιδιά, από την έναρξη του πολέμου.

Διπλωματικές κινήσεις για κατάπαυση πυρός

Με φόντο τη συνεχιζόμενη βία, η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης πυρός, υποδεχόμενη στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον επικεφαλής διαπραγματευτή, Χαλίλ αλ-Χάγια. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Χαμάς εξέφρασε στους μεσολαβητές ετοιμότητα να επαναλάβει τον διάλογο για προσωρινή ανακωχή και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για μια ενδελεχή συμφωνία που ενδεχομένως θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.