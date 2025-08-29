Η Ελλάδα συγκλονίζεται από δύο ακόμη τραγωδίες που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και στέρησαν τη ζωή σε τρία παιδιά, υπενθυμίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο ότι οι ελληνικοί δρόμοι παραμένουν παγίδα θανάτου. Στην Καστοριά και την Πιερία, δύο τροχαία δυστυχήματα με θύματα ανηλίκους έρχονται να προστεθούν σε μια μακάβρια αλυσίδα αριθμών που δεν λένε να μειωθούν.

Δύο δεκαεξάχρονα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που διατηρούσαν σχέση, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Αμυνταίου – Κορησού.

Το όχημα, το οποίο φέρεται ότι είχε πάρει χωρίς άδεια ο νεαρός από τον πατέρα του, βγήκε από την πορεία του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε χωράφι, αφού πρώτα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα. Τα συντρίμμια που άφησε πίσω του το δυστύχημα μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ τα ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα δείχνουν πως ο οδηγός προσπάθησε να σταματήσει το όχημα χωρίς επιτυχία.

Οι οικογένειες των παιδιών τα αναζητούσαν από τη 01:30, καλώντας τα κινητά τους τηλέφωνα απεγνωσμένα, χωρίς καμία απάντηση. Η Πυροσβεστική έλαβε κλήση γύρω στις 05:50 και πέντε πυροσβέστες επιχείρησαν για αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τους δύο εφήβους, όμως ήταν ήδη αργά. Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.

Μητέρα με δύο κόρες

Μία μέρα νωρίτερα, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, η Νέα Εφεσος Πιερίας έγινε τόπος ασύλληπτης τραγωδίας. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 35χρονη μητέρα με τις δύο κόρες της, ηλικίας 9 και 11 ετών, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με βία σε δέντρο. Η 9χρονη κόρη της σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η 11χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έχοντας ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα πόδια. Η μητέρα, που τραυματίστηκε ελαφρά, τελεί σε σοκ, όπως και ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος κατέρρευσε όταν αντίκρισε το κατεστραμμένο όχημα. Η οικογένεια είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία για διακοπές στην Ελλάδα.Μαρτυρίες κάνουν λόγο για χαλίκια στον δρόμο, τα οποία πιθανότατα οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιβάτες δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Μετά την κατάθεσή της, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη, με το αλκοτέστ να βγαίνει αρνητικό.

Ζοφερή εικόνα

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής αποτυπώνουν τη ζοφερή εικόνα της οδικής ασφάλειας. Τον Ιούνιο του 2025 σημειώθηκαν 552 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, με 13 νεκρούς και 646 τραυματίες, 16 εκ των οποίων σοβαρά. Τον Ιούλιο τα περιστατικά ανήλθαν σε 531, με 11 νεκρούς και 703 τραυματίες. Τα βασικά αίτια παραμένουν διαχρονικά: υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού κατά την οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, παραβίαση σηματοδοτών και μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Παρά τους εντατικούς ελέγχους, με δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις να βεβαιώνονται κάθε μήνα, οι αριθμοί δεν υποχωρούν. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν πάνω από 38.000 παραβάσεις, με σχεδόν 1.000 για μέθη και περισσότερες από 3.500 για υπέρβαση ταχύτητας. Τον Ιούλιο οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 30.000, επιβεβαιώνοντας ότι η παραβατικότητα στους δρόμους παραμένει υψηλή.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν εξαντλείται στις ποινές. Η αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πρέπει να συνοδευτεί από εκπαίδευση οδηγών και καμπάνιες ενημέρωσης, ώστε να καλλιεργηθεί οδηγική παιδεία. Παράλληλα, η αξιοποίηση τεχνολογιών για τον έλεγχο παραβάσεων θεωρείται πλέον απαραίτητη. Οι πρόσφατες τραγωδίες με τα δύο 16χρονα στην Καστοριά και τα δύο αδέλφια στην Πιερία δεν είναι απλοί αριθμοί. Είναι οικογένειες που θρηνούν και μία ακόμη προειδοποίηση ότι η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα χρειάζεται άμεσα και δραστικά μέτρα. Γιατί πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο κρύβεται μια ζωή που χάθηκε άδικα.