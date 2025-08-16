Ανακοίνωση για τα δύο τροχαία δυστυχήματα που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 22χρονος κι ένας 67χρονος τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

“Σήμερα (16-08-2025) και ώρα 03:30, Ι.Χ.Ε.αυτοκίνητο που κινούνταν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα εξόδου, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κράσπεδο και αφού ανετράπη, προσέκρουσε σε περίφραξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του 22χρονου ημεδαπού οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ημεδαπών επιβαινόντων 18 και 19 ετών.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Αργότερα, την ίδια ημέρα, και συγκεκριμένα στις 05:50, στο 21ο χλμ. της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Ι.Χ.Φορτηγό που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός και κινούνταν στο ρεύμα εισόδου, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε διαχωριστικό τσιμεντένιο στηθαίο, ανετράπη και αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό όχημα. Αναφέρθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του 67χρονου άντρα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του συγκεκριμένου δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης.”