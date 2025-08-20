Δυο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη.

Oδηγός μηχανής νεκρό σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή

Οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 10:30, η μηχανή του συγκρούστηκε με όχημα, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε και σε άλλο αυτοκίνητο.

Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Πέτρου Ράλλη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο αργότερα και στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας αναβάτης εξέπνευσε και ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά.