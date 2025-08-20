Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη συμβολή Μεσογείων και Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/08).
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 10:30, η μηχανή του συγκρούστηκε με όχημα, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε και σε άλλο αυτοκίνητο.
Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
