Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη συμβολή Μεσογείων και Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/08).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 10:30, η μηχανή του συγκρούστηκε με όχημα, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε και σε άλλο αυτοκίνητο.

Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.