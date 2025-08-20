Μηχανή εξετράπη της πορείας της στην Πέτρου Ράλλη περί τις 11 σήμερα (20/8) το πρωί.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα.

Το ένα εξ αυτών έχασε τη ζωή του και το άλλο είναι σοβαρά τραυματισμένο.