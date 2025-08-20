Μηχανή εξετράπη της πορείας της στην Πέτρου Ράλλη περί τις 11 σήμερα (20/8) το πρωί.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα.
Το ένα εξ αυτών έχασε τη ζωή του και το άλλο είναι σοβαρά τραυματισμένο.
- Βατικανό: Ο πάπας Λέων καλεί τους πιστούς να νηστέψουν και να προσευχηθούν για το ουκρανικό
- Στο τραπέζι του ΝΑΤΟ οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Tηλεδιάσκεψη των αρχηγών των γενικών επιτελείων άμυνας της Συμμαχίας
- Η μητέρα του μικρότερου γιου του Έλον Μασκ δηλώνει άφραγκη – Στα πρόθυρα έξωσης η 26χρονη Άσλεϊ Σεντ Κλερ