Οι γονείς των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν χθες στην Καστοριά θα ζήσουν την πιο σκληρή στιγμή της ζωής τους. Μαζί με συγγενείς και φίλους θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Θέμη και την Αλεξάνδρα, δύο νέους που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Η τραγωδία έχει βυθίσει σε θλίψη τα χωριά των παιδιών. Οι καμπάνες ηχούν πένθιμα, ενώ όλες οι τοπικές εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί σε ένδειξη σεβασμού. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται ακόμα να πιστέψουν ότι τα δύο παιδιά δεν θα βρίσκονται πλέον ανάμεσά τους.

Η κηδεία της Αλεξάνδρας θα τελεστεί στις 6:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Πολυκάρπη, ενώ του Θέμη στις 3:30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Μαυροχώρι.

Τα δύο παιδιά είχαν φύγει από το σπίτι χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους. Ο Θέμης είχε πάρει στα κρυφά το αυτοκίνητο, ένα λευκό BMW, για μια βόλτα με την Αλεξάνδρα. Στην πορεία, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του σε μια μεγάλη ευθεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Στο σημείο υπήρχαν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, υποδεικνύοντας ότι ο 16χρονος οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο. Ωστόσο, η υπερβολική ταχύτητα αποδείχθηκε μοιραία. Η Πυροσβεστική χρειάστηκε ειδική επιχείρηση για να απεγκλωβίσει τα παιδιά, που είχαν χάσει τη ζωή τους ακαριαία.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια: από την ξαφνική εμφάνιση άγριου ζώου στον δρόμο μέχρι την εμπλοκή δεύτερου οχήματος. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι κοινότητες των δύο παιδιών προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το αναπάντεχο χαμό τους.