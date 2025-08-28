Ένα νέο ζευγάρι, γεμάτο όνειρα, χάθηκε μέσα στη νύχτα, στο σμπαραλιασμένο αυτοκίνητο που τους έκρυβε από τα μάτια του κόσμου. Δίπλα ο ένας στον άλλο, έσβησαν για πάντα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου. Ο 16χρονος, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του για μια βόλτα με το κορίτσι του. Ο δρόμος, όμως, ήταν πιο επικίνδυνος απ’ όσο είχαν φανταστεί. Κάποια στιγμή τα ξημερώματα, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο. Προσπάθησε να φρενάρει, αλλά το αυτοκίνητο βρέθηκε στα δέντρα, διέσπασε τη περίφραξη και κατέληξε σε χωράφι.

Μάρτυρας στο Live News περιέγραψε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Δύο παιδιά μόλις 16 χρονών χάθηκαν. Από το βράδυ τα ψάχναμε, προσπαθώντας να τα βρούμε. Το δυστύχημα έγινε περίπου 12:30–1:00, αλλά τα σώματα βρέθηκαν γύρω στις 5:30 το πρωί. Το σημείο είναι δύσκολο, κατηφορικός δρόμος, δέντρα παντού, δεν φαινόταν το αυτοκίνητο».

Οι γονείς είχαν ειδοποιήσει νωρίς την αστυνομία και έψαχναν απεγνωσμένα τα παιδιά, καλώντας συνεχώς στα κινητά τους, χωρίς να πάρουν απάντηση. Τα χωριά Μαυροχώρι και Πολυκάρπη θρηνούν για την απώλεια των παιδιών τους.

Την αναγγελία του δυστυχήματος έκανε ένας περαστικός που αντίκρισε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο μέσα στο χωράφι. Οι πυροσβέστες έσπευσαν, προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά, αλλά ήταν ήδη αργά. Η Τροχαία Καστοριάς διερευνά τώρα τα αίτια του δυστυχήματος, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς και γιατί δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια στιγμή.