Μια δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον ορεινό όγκο του Γράμμου στην Καστοριά, έπειτα από τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε μία από τις πιο δύσβατες και επικίνδυνες περιοχές της περιοχής.

Η σορός ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο «Βάραθρο του Χάρου», ένα απόκρημνο και βαθύ σημείο που καθιστά την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο και καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την ανάσυρση της σορού.

Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του εδάφους απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να αναμένεται η άφιξη ειδικού κλιμακίου αναρριχητών από την ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν προέρχεται από την περιοχή της Καστοριάς, αλλά φέρεται να είχε ταξιδέψει από την Αθήνα.

Τέλος οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης στο βάραθρο παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξάγει η Ελληνική Αστυνομία. Η αναγνώριση της σορού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ανάσυρσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.