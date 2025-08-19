Ενας αυγουστιάτικος «πόλεμος», μέσω ανακοινώσεων και αναρτήσεων, εξελίσσεται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άκη Σκέρτσου, με αιχμή τα… στατιστικά. Ενώ ο υπουργός Επικρατείας μοιάζει να έχει αναλάβει σχεδόν προσωπικά το έργο να απαντά αιχμηρά σε κάθε ισχυρισμό της Χαριλάου Τρικούπη, αποδεικνύοντας ότι τα πυρά μεταξύ πρώην συντρόφων είναι πάντοτε πιο εχθρικά. Η πρώτη σπίθα ήταν μια ανάρτηση του υπουργού για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και τα εργατικά ατυχήματα. Ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, με ανακοίνωσή του απάντησε ότι «η σκληρή πραγματικότητα διαψεύδει τον κ. Σκέρτσο» επικαλούμενος τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ που δείχνουν «αρνητικό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων το 2025». Ενώ πρόσθεσε επιπλέον ότι «η αγοραστική δύναμη των ελλήνων εργαζομένων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, παρότι οι Ελληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη (39,8 ώρες την εβδομάδα)», καταλήγοντας πως αυτό συνιστά υποβάθμιση της εργασίας.

Ο Ακης Σκέρτσος απάντησε με ιδιαίτερα ειρωνικό ύφος, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για «προχειρογραμμένη και ισοπεδωτική ανακοίνωση». «Τα στατιστικά στοιχεία όταν πέφτουν θύμα κοπτοραπτικής μπορεί να είναι σαν τα καλοκαιρινά μαγιό: αυτό που αποκαλύπτουν ίσως να είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης, όμως αυτό που κρύβουν είναι ζωτικής σημασίας» συνέχισε ο υπουργός Επικρατείας, σχολιάζοντας πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αναδεικνύουν πόσοι Ελληνες κάνουν διακοπές «βρίσκονταν παραδόξως και εμφανώς σε τουριστικούς προορισμούς». Επί της ουσίας ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν μέρος των αυξήσεων» αλλά και το στοιχείο της ΕΛΣΤΑΤ που επικαλέστηκε το ΠΑΣΟΚ για το 46% των Ελλήνων που δήλωσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας. Τόνισε όμως ότι αυτή «είναι η 2η καλύτερη καταγεγραμμένη αναφορά για την Ελλάδα από το 2003 έως σήμερα», κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «παραποιεί τα στατιστικά δεδομένα για λόγους μικροπολιτικής εκμετάλλευσης». Τη σκυτάλη πήρε, τελικά, ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς, ανταποδίδοντας το αιχμηρό ύφος με την επισήμανση ότι ο υπουργός Επικρατείας «για να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης, συνέκρινε το 2025 με την περίοδο των μνημονίων για να μας πει “είμαστε καλύτερα από τα μνημόνια”. Επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη για την Ελλάδα και τους πολίτες της. Παρότι επί των ημερών τους διαχειρίστηκαν τα περισσότερα χρήματα από όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, ανταγωνίζονται σε αρνητικούς δείκτες, επί ίσοις όροις τις πιο δύσκολες δημοσιονομικά περιόδους της χώρας. Τον ευχαριστούμε που με κάθε του ανάρτηση δικαιώνει την κριτική μας. Η ακρίβεια που τρώει μισθούς και συντάξεις, το διογκούμενο ιδιωτικό χρέος και τα σκάνδαλα είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη…».