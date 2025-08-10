Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στην ελληνική αγορά εργασίας, όπως επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις βασικές πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης υλοποιούνται με στόχο τη στήριξη των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων των μισθωτών, καθώς και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Οι πολιτικές αυτές, τονίζει, θέτουν τις βάσεις για μια νέα, πιο δίκαιη και δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Μέχρι πρόσφατα, η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετώπιζε χρόνιες στρεβλώσεις, όπως χαμηλές αμοιβές, υψηλή αδήλωτη εργασία, αυξημένη μακροχρόνια ανεργία και περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, τις γυναίκες, τα ΑμεΑ και τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, παρατηρούνταν χαμηλοί δείκτες επαγγελματικής κατάρτισης και δυσκολίες ανέλιξης για όσους βρίσκονταν εκτός του “συστήματος”. Τα προβλήματα αυτά τροφοδοτούσαν ένα περιβάλλον όπου, όπως σημειώνει ο υπουργός, «οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, και ιδιαίτερα οι νέοι, είχαν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται».

Τί ακριβώς όμως άλλαξε τα τελευταία χρόνια; Ποιοι παράγοντες συντελούν στον σταδιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας;

Οι τρεις καταλύτες της αλλαγής

Ο Άκης Σκέρτσος εστιάζει σε τρεις πρωτοβουλίες που, όπως τονίζει, αλλάζουν ριζικά το εργασιακό τοπίο:

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας , που συμβάλλει στη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στον χρόνο εργασίας.

, που συμβάλλει στη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στον χρόνο εργασίας. Η μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή , ενισχύοντας τον ρόλο της στην προστασία των εργαζομένων.

, ενισχύοντας τον ρόλο της στην προστασία των εργαζομένων. Η στοχευμένη μείωση ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της φορολογίας των επιχειρήσεων, με διττό όφελος για εργοδότες και εργαζόμενους.

Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις στη ΔΥΠΑ, οι επενδύσεις στην επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και οι ρυθμίσεις υπέρ της οικογενειακής πολιτικής και της ισότητας, λειτουργούν ενισχυτικά στην καταπολέμηση των βασικών δομικών αδυναμιών της ελληνικής εργασίας, όπως το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, η έλλειψη αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού και η περιορισμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας στους ελέγχους.

Απτά αποτελέσματα και μετρήσιμες βελτιώσεις

Ο υπουργός Επικρατείας οργανώνει τα βασικά αποτελέσματα αυτών των αλλαγών γύρω από τρεις άξονες:

Τη ραγδαία πτώση της ανεργίας από το 2019 έως σήμερα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την αντίστοιχη άνοδο της απασχόλησης.

από το 2019 έως σήμερα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την αντίστοιχη άνοδο της απασχόλησης. Την εκρηκτική άνοδο των δηλωμένων υπερωριών σε όλους τους κλάδους, στοιχείο που αποτυπώνει τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

σε όλους τους κλάδους, στοιχείο που αποτυπώνει τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας. Τη σημαντική αύξηση των ελέγχων από την ανεξάρτητη Επιθεώρηση Εργασίας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτυπώνονται στα αριθμητικά στοιχεία:

Το διάστημα 2019-2024, οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας αυξήθηκαν κατά 46% — από 54.294 το 2019 (με 8.473 πρόστιμα ύψους 33,7 εκατ. ευρώ) σε 79.290 το 2024 (με 16.766 πρόστιμα 51,3 εκατ. ευρώ).

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας βοηθά σχεδόν 2 εκατ. εργαζόμενους να εξασφαλίσουν καλύτερα εισοδήματα μέσω της καταγραφής των υπερωριών: Στον τουρισμό , οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 1.000%. Στην εστίαση , κατά 130%. Στη βιομηχανία , κατά 85%. Στο λιανεμπόριο κατά 92%.



Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, αυτό το φαινόμενο αποτελεί «μια σιωπηλή επανάσταση που μετασχηματίζει την ελληνική αγορά εργασίας με έναν πρωτόγνωρο τρόπο».

Η μέτρηση ως πολιτικό εργαλείο

Όπως υπογραμμίζει ο υπουργός, «η μέτρηση και μόνον η μέτρηση δίνει τις απαντήσεις για το ποια πολιτική παράταξη στέκεται δίπλα στον κόσμο της εργασίας και του υγιούς επιχειρείν». Υποστηρίζει με έμφαση πως η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί στην πράξη αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης των εργαζομένων, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία περιορίζεται σε ανούσιες διακηρύξεις χωρίς εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Κλείνοντας, ο υπουργός επισημαίνει: «Η Ελλάδα αλλάζει. Με επιμονή, σχέδιο, σύγκρουση με κάθε αρτηριοσκληρωτική λογική που στερεί ευκαιρίες, και με διαρκή προσπάθεια να αναδιανέμεται ο παραγόμενος πλούτος υπέρ των πραγματικά ευάλωτων»