Ενας βουβός συλλογικός πόνος που εναλλασσόταν με φωνές στήριξης στον Αντώνη Σαμαρά, τη Γεωργία, τον Κώστα. Και ένα ύστατο χαίρε που απηύθυνε το σύνολο του πολιτικού συστήματος, οι υψηλότεροι πολιτειακοί παράγοντες: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόβσκι, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Από νωρίς, ο καυτός ήλιος δεν εμπόδισε πλήθος απλού και επώνυμου κόσμου να δώσει το «παρών» στο Πρώτο Νεκροταφείο για την πιο δύσκολη στιγμή. Το αντίο στη Λένα Σαμαρά, την κόρη του πρώην πρωθυπουργού και της Γεωργίας Κρητικού, την αδελφή του Κώστα που έφυγε τόσο αδόκητα στα 34 της χρόνια την περασμένη Πέμπτη διακόπτοντας με το οδυνηρό γεγονός τη θερινή ευωχία των ημερών και συγκλονίζοντας το πανελλήνιο. Εδώ χθες δεν υπήρχαν πολιτικοί διαχωρισμοί και ιδεολογικές διαιρετικές τομές. Η συγκίνηση και η οδύνη ένωναν τον πολιτικό και μη κόσμο, τον αστικό κόσμο των Αθηνών από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων – το «παρών» έδωσε ο κύριος μέτοχος της Alter Ego Βαγγέλης Μαρινάκης –, του πολιτισμού, των ΜΜΕ, του αθλητισμού, των θεσμικών φορέων.

«Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

Η όλη λιτή τελετή έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Κι εδώ ο Αντώνης Σαμαράς, με έναν ευσύνοπτο μα και πυκνό σε νοήματα και θερμοκρασία επικήδειο, αποχαιρέτησε την αγαπημένη του κόρη. «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα αγκαλιάσει ξανά το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με τον χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στον Θεό. Ελαμπε όταν έδινε. Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι, Λενάκο μου», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ κατά την έξοδό του από το Πρώτο Νεκροταφείο ένας κλοιός αγαπημένων φίλων, συνεργατών του μέσα στα χρόνια, τον συνόδευε τιμητικά εν μέσω συγκίνησης του απλού κόσμου.

Με ένα λουλούδι…

Ηταν αυτό το τραγικό και επώδυνο γεγονός που έφερε τον σημερινό πολιτικό κόσμο, παλιούς κοινοβουλευτικούς, ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του θεάματος, του πολιτισμού, των ΜΜΕ σε κοινό χώρο και τόπο και μακριά από διαξιφισμούς. Από νωρίς και ενώ η τελετή άρχισε ακριβώς στη 1 μ.μ., τα ΜΜΕ είχαν πάρει τη θέση τους στην είσοδο του Πρώτου Νεκροταφείου, ενώ αμέτρητα – κυριολεκτικά – στεφάνια είχαν κατακλύσει τους αύλειους χώρους. Με ένα λουλούδι στα χέρια συμμαθητές και συμμαθήτριες της Λένας από το Κολλέγιο Αθηνών. Με λίγα λόγια οι πολιτικοί που συνέρρεαν από τις 12 το μεσημέρι για το ύστατο χαίρε. Και στη μεγάλη δοκιμασία της οικογένειας Σαμαρά, στάθηκαν δίπλα και έδωσαν το «παρών» – ανάμεσα σε άλλους και άλλες: Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Καραμανλή. Ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Μεγάλο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης και της ΚΟ της ΝΔ: ο Νίκος Δένδιας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, η Λίνα Μενδώνη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Θάνος Πλεύρης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Νίκη Κεραμέως, η Σοφία Ζαχαράκη, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Χρίστος Δήμας με τον πατέρα του Σταύρο Δήμα, αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Χάρης Δούκας, ο Στέργιος Καλπάκης, η Νίνα Κασιμάτη, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Γιάννης Μαντζουράνης, ο Νάσος Ηλιόπουλος και πολλοί άλλοι.