Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε στο νεκροταφείο συνοδευόμενος με τον γιο του ενώ λίγο νωρίτερα είχε φτάσει και η σύζυγός του. Συγκινητική ήταν η στιγμή που έφτασε στο κοιμητήριο ο πρώην πρωθυπουργός και οι φίλοι του του φώναξαν: «Αντώνη, κουράγιο».

Ο επικήδειος από τον Αντώνη Σαμαρά – «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια»

Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς με τον αποχαιρετισμό στο παιδί του.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο

Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς

Γι’ αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια

Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Στο Α’ Νεκροταφείο, κατέφθασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος.

Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά παρίσταται και ο πρόεδρος της Alter Ego Media, Βαγγέλης Μαρινάκης. Νωρίτερα, ο όμιλος Alter Ego Media είχε αποστείλει στεφάνι, όπως και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Στο Α’ νεκροταφείο έφτασαν μεταξύ άλλων και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης καθώς και οι Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας, Νίκος Δένδιας, Σταύρος Παπασταύρου και Χρήστος Σταϊκούρας.

Ανακοίνωση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»