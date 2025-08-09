Σε βαρύ κλίμα πένθους, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με την οποία αποχαιρετά την πολυαγαπημένη του αδελφή, Λένα. Η 34χρονη άφησε ξαφνικά την τελευταία της πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και ευρύτερα στο πανελλήνιο.

Στο μήνυμά του, ο Κώστας Σαμαράς εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο για την απώλεια της αδελφής του, γράφοντας: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί, ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ… είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου».

Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά: