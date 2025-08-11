Κάποτε το ΠΑΣΟΚ ήταν και κόμμα γυναικών – ακόμα και αν δεν βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, η συμβολή τους ήταν σημαντικός κρίκος στην επιτυχία του. Μια από αυτές τις γυναίκες ήταν η πρώην δημοτική σύμβουλος και κοινωνική λειτουργός, Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη. Η σύζυγος του πρώην υπουργού Κώστα Γείτονα υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, διετέλεσε πρόεδρος της Ενωσης Γυναικών Ελλάδος στο παράρτημα της Αθήνας και εκλεγόταν από το 1986 έως το 2006 δημοτική σύμβουλος στην Αθήνα. «Η απώλεια της Βούλας Γείτονα είναι μεγάλη για την παράταξη, για την αυτοδιοίκηση που υπηρέτησε για πολλά χρόνια κι φυσικά για το γυναικείο κίνημα», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης, ενώ συλλυπητήρια εξέφρασε το κόμμα της και ο δήμαρχος Αθηναίων. Η κηδεία της γίνεται σήμερα το πρωί στο νεκροταφείο Κηφισιάς.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εντάξει, το τάιμινγκ της back to back παρουσίας των δύο φτιάχνει ένα δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα προνόμιο που μπορεί να εκμεταλλευθεί: η πρώτη πολιτική παρέμβαση του μήνα ανήκει στον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς η επέτειος της ίδρυσης του κόμματος, στις 3 Σεπτεμβρίου, γίνεται συνήθως αφορμή για τον εκάστοτε πρόεδρο να ξεδιπλώσει τον πολιτικό στόχο της χρονιάς. Ο οποίος για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι άλλος από το να προβάλει ως η βασική εναλλακτική πρόταση σε αυτήν της ΝΔ, για να διεκδικήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πρώτη θέση γίνεται στις επόμενες εκλογές. Με άλλα λόγια; Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για επικοινωνία, αλλά πώς θα αξιοποιηθούν.

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

Υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα για έναν πολιτικό που φιλοδοξεί να φτιάξει ένα νέο κόμμα ή έναν πολιτικό χώρο που διεκδικεί την επαναφορά του από τη δυνητική ψήφο; Δεν υπάρχει. Με αφορμή τις πρόσφατες εκτιμήσεις για το 20% που «χτυπάει» το κόμμα Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν πως αυτά τα νούμερα σχεδόν ποτέ δεν επιβεβαιώνονται στην κάλπη – άλλο πράγμα να μπορεί ένας ψηφοφόρος να σκεφτεί πως κάποια στιγμή, σε ένα μέλλον, θα σε ψηφίσει, και άλλο να το κάνει όντως. Κλασικό παράδειγμα είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δυνητικά, τα τελευταία χρόνια παίρνει 35% με 45%. Στην κάλπη; Αλλη κουβέντα.

ΠΑΡΩΝ

Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να βρίσκεται στο νησί από το οποίο κατάγεται η μητέρα του, στη Φολέγανδρο, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν πήρε μέρος στη διαμαρτυρία που έγινε στο νησί για την Παλαιστίνη. «Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα. Και είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την παρουσία του στην ημέρα δράσης που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φολεγάνδρου.

ΑΠΟΡΙΑ

Πότε αναμένεται να «ανοίξει» η Βασιλίσσης Ολγας;