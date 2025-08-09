Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα – Δεληγιάννη, σύζυγο του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Η εκλιπούσα υπήρξε κοινωνική λειτουργός και διατέλεσε δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων για δύο δεκαετίες (1986–2006). Παράλληλα, υπηρέτησε ως πρόεδρος του παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.