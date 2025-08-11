Το τιρκουάζ! Το απόλυτο, ολοφώτεινο, εκθαμβωτικό τιρκουάζ. Δεν είναι ακριβώς γαλάζιο ούτε μπλε. Είναι κάπου στο «μεταξύ». Κάτι που σε γοητεύει και σε συναρπάζει. Ενα χρώμα που μοιάζει να σε ταξιδεύει μακριά. Ο ιταλικός οίκος Bvlgari δημιούργησε εξαιρετικά κολιέ με μπριγιάν, ζαφείρια και τιρκουάζ. Ενα πραγματικό έργο τέχνης. Τα ωραιότερα όμως κοσμήματα σε τιρκουάζ έφτιαξε ο David Yurman. Είναι τόσο ιδιαίτερα που οι υπεύθυνοι του οίκου δεν επιτρέπουν (έχοντας άνδρες ασφαλείας έξω από το κατάστημα στο Λονδίνο) να φωτογραφίσουν τις βιτρίνες. Πρόκειται για top κοσμήματα.

Ο Harry Winston δημιουργεί ολόκληρα σετ βαρύτιμων μπιζού από τιρκουάζ. Το ίδιο και οι οίκοι Tiffany & Co, Pomelato, Piaget, Van Cleef & Arpels, Lugano, Cartier High Jewelry, Bogoshian, Lily Gabriela Fine Jewelry, Graff, Boucheron και τόσοι άλλοι. Κοιτάζουμε τον κόσμο μέσα από τα τιρκουάζ γυαλιά της Kasa Lin, τα ολομέταξα μαντίλια του Hermes που ξετρέλαναν τις Γκρέις Κέλι και Jackie O και συνεχίζουν να ξετρελαίνουν τη βασίλισσα Μαξίμα της Ολλανδίας. Καλοκαίρι και τα ταξίδια μας αποκτούν χρώμα τιρκουάζ όταν επιλέγουμε θάλασσες κοντινές ή μακρινές. Το τιρκουάζ των St. Barth, του Αμάλφι, του St. Tropez. Ολοι θέλουμε να βρεθούμε δίπλα στο τιρκουάζ όπως έκαναν παλιότερα οι big stars με τους παπαράτσι να τους κυνηγούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Καλοκαίρι, Αύγουστος, θάλασσες, ακρογιαλιές, ωραίες γυναίκες να φορούν τα κοσμήματα και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Πιο όμορφο από ποτέ…