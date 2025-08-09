Μπορεί να μην είναι πλέον ούτε πρωθυπουργός αλλά ούτε και αρχηγός κόμματος (το δεύτερο προσώρας), εντούτοις, όπως έγινε γνωστό, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να είναι ο πρωταγωνιστής της φετινής ΔΕΘ, η οποία πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, σε τόνους εορταστικούς, καθώς το 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Πώς θα το καταφέρει αυτό; Για να πάρετε μια πρώτη γεύση, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάζει το οικονομικό πακέτο παροχών για το 2026 – στο οποίο και έχει επενδύσει πολλά για την επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων που θα του επιτρέψουν να συζητεί εκ νέου για αυτοδυναμία –, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ήδη πραγματοποιήσει, μία μέρα πριν, στις 5 Σεπτεμβρίου, τη δική του «εθνική παρέμβαση», συμμετέχοντας ως ομιλητής στο Βελλίδειο, στο διήμερο συνέδριο του Economist και του Powergame, το οποίο και ρίχνει αυλαία με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Ζεσταίνει τις μηχανές

Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω από το πρόγραμμα του συνεδρίου, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να αναφερθεί στα οικονομικά και πολιτικά θεμέλια επί των οποίων μπορεί να οικοδομηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Δεν θα παραλείψει επίσης να απαντήσει στο αν η Ελλάδα έχει πια μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και στο αν το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι ικανό να υποστηρίξει μια οικονομία που διαμορφώθηκε από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Πίσω και πέρα όμως από όλα αυτά, δεν περνά καθόλου απαρατήρητο και ασχολίαστο το γεγονός ότι η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα την παραμονή της έναρξης της φετινής ΔΕΘ, συμπίπτει με τη χρονική περίοδο κατά την οποία έχουν κυριολεκτικά φουντώσει τα σενάρια που τον θέλουν να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέου κεντροαριστερού φορέα – παρότι ταυτόχρονα λέγεται πως κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται πριν από το τέλος του χρόνου και την ώρα που το περιβάλλον του επιμένει πως στην παρούσα φάση ο Τσίπρας έχει μάτια μόνο για το βιβλίο του και την ολοκλήρωση της συγγραφής του.

Σύσκεψη στον ΣΥΡΙΖΑ

Παραμένοντας στο στρατόπεδο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και τις διαρροές περί διαρκούς ετοιμότητας ενόψει της κεντρικής παρέμβασης του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ στις 10 Σεπτεμβρίου, να σας πω ότι το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όπου αποφασίστηκαν ο τρόπος παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ και η συμμετοχή στην κινητοποίηση του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου «στο πλευρό της κοινωνίας». Μεταξύ των θέσεων που θα διεκδικήσει από το βήμα της ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, διαβάζω, και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο καθώς και η επαναφορά της 13ης σύνταξης, για τις οποίες από την Κουμουνδούρου επισημάνθηκε ως «καρφί» προς το Μαξίμου πως «ο Μητσοτάκης είναι περίεργα βουβός απέναντι σε αυτές τις πραγματικά απαραίτητες κοινωνικές ανάγκες και διεκδικήσεις».

Επιμένει η Τουρκία

Και για να περάσω λίγο στις «εκτός των τειχών» υποθέσεις και την επιμονή της Τουρκίας να στηρίζει πάγιες θέσεις που δεν εδράζονται όμως στο διεθνές δίκαιο, πληροφορούμαι ότι με επιστολή της η γειτονική χώρα προέβαλε εκ νέου ισχυρισμούς εναντίον της Ελλάδας προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αυτή τη φορά υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα προέβη σε «ατυχείς και άσχετες» αναφορές για το Κυπριακό και για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Μαθαίνω ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί αφορούν κατ’ ουσίαν αναφορές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανοιχτής συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας με θέμα τη συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών με περιφερειακούς οργανισμούς, και συγκεκριμένα με τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας.

Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Λένα

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας εκφράζει από την Πέμπτη το βράδυ τα συλλυπητήριά του για τον τραγικό θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό από ανακοπή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα (13:00) στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Πρώτου Νεκροταφείου. «Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες», ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο», έγραψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το βαρύ πένθος στο οποίο βύθισε την οικογένεια Σαμαρά η αιφνίδια απώλεια της κόρης τους. «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», ανέφερε στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια, ευχόμενος «κουράγιο» στους τραγικούς γονείς. Το δικό του συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε και ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους». Συλλυπητήρια δήλωση έκανε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, δηλώνοντας «όπως όλοι στη Μεσσηνία» συγκλονισμένος. Μηνύματα για την τραγική απώλεια απέστειλαν και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αλέξης Τσίπρας. «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε, η σκέψη μας είναι σε σας», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Καραμανλής, ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε συγκλονισμένος από την είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά.