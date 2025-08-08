Μόλις στα 34 της χρόνια, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά χθες η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Νωρίτερα, το απόγευμα είχε εμφανίσει επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο. Εκεί οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις οπότε μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου τής έγινε και καρδιολογικός έλεγχος στη διάρκεια του οποίου και ενώ οι γιατροί τής έπαιρναν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο εμφανές σύμπτωμα – υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία, βιώνοντας την κορυφαία τραγωδία της ζωής.

Η συνεσταλμένη και χαμηλών τόνων Λένα, είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Η τραγική είδηση σκόρπισε θλίψη και στα «ΝΕΑ», που εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Στη λιτή αλλά συναισθηματική δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οδύνη του σημειώνοντας: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», ενώ συγκλονισμένος έστειλε τα συλλυπητήρια μηνύματά του στην οικογένεια σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος.