Θα χάσει ο Τραμπ από τους Κένεντι; Η αψίδα του προέδρου που εξόργισε την ιστορική οικογένεια των ΗΠΑ

Μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν στη νομική πρωτοβουλία βρίσκονται παιδιά και εγγόνια του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι.

Μια νέα μετωπική σύγκρουση με πολιτικές, ιστορικές και θεσμικές προεκτάσεις ανοίγει γύρω από το φιλόδοξο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να κατασκευάσει μια μνημειακή αψίδα θριάμβου ύψους 76 μέτρων στην Ουάσιγκτον.

Αυτή τη φορά, απέναντί του βρίσκεται η οικογένεια Κένεντι, εννέα μέλη της οποίας προσπαθούν να παρέμβουν δικαστικά για να εμποδίσουν την κατασκευή του έργου, υποστηρίζοντας ότι θα αλλοιώσει ανεπανόρθωτα το τοπίο γύρω από το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

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Μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν στη νομική πρωτοβουλία βρίσκονται παιδιά και εγγόνια του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι.

Στην προσφυγή τους υποστηρίζουν ότι η αψίδα, η οποία σχεδιάζεται να ανεγερθεί στην απέναντι όχθη του ποταμού Ποτόμακ, θα περιορίσει τη θέα προς τους τάφους των μελών της οικογένειας και την Αιώνια Φλόγα, το μνημείο που τιμά τον πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

«Θα ρίχνει μόνιμα τη σκιά της πάνω στους τάφους των ανδρών και των γυναικών που θυσιάστηκαν για αυτή τη χώρα», αναφέρουν στην προσφυγή τους, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ αυτών και τους τάφους της οικογένειας Κένεντι.

Οι Ρόρι και Μάξγουελ Κένεντι, που συνυπογράφουν την πρωτοβουλία, υποστηρίζουν ότι το ζήτημα υπερβαίνει την αισθητική ή την αρχιτεκτονική διάσταση.

Σε κοινή δήλωσή τους επισημαίνουν ότι ένα μνημείο τέτοιου μεγέθους θα επισκίαζε όχι μόνο τους τάφους των συγγενών τους, αλλά και τη μνήμη των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα.

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Η δικαστική αντιπαράθεση έχει ήδη αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις.

Η Ουάσιγκτον και η πολιτεία της Βιρτζίνια έχουν προσφύγει κατά του σχεδίου, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ.

Οι αντίπαλοι της κατασκευής υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και ότι το έργο θα διαταράξει την ιστορική οπτική σύνδεση του Άρλινγκτον με το Μνημείο του Λίνκολν.

Η δικαστική εξέλιξη ήρθε την περασμένη εβδομάδα, όταν η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσάτκαν απαγόρευσε προσωρινά στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με την κατασκευή για διάστημα 14 ημερών.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά την έγκριση του σχεδίου από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας, η οποία αποτελείται από πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από τον Τραμπ και συμμάχους του. Οι προσφεύγοντες ζητούν πλέον την έκδοση μακροχρόνιας δικαστικής απαγόρευσης.

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Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το έργο, το οποίο παρουσιάζει ως μνημείο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Εκπρόσωπος της προεδρίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι βέβαιη πως θα δικαιωθεί στη δικαστική διαδικασία και χαρακτήρισε την αψίδα φόρο τιμής στην αμερικανική ιστορία.

Η αντιπαράθεση δεν είναι η πρώτη μεταξύ του Τραμπ και μελών της οικογένειας Κένεντι για την αρχιτεκτονική και συμβολική κληρονομιά της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Είχε προηγηθεί η έντονη αντίδρασή τους στην προσπάθεια αλλαγής της ονομασίας του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ και μέλος της ίδιας οικογένειας, έχει δηλώσει ότι δεν συμμετείχε στην προσπάθεια μετονομασίας του Κέντρου και δεν είχε εισηγηθεί την αλλαγή.