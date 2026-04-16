Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την επίσημη ονομασία του νέου εθνικού μνημείου που θα ανεγερθεί στην Ουάσινγκτον για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το έργο θα φέρει τον τίτλο «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε πως το μνημείο θα κατασκευαστεί με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, επέτειο που θα εορταστεί στις 4 Ιουλίου. Όπως δήλωσε, «προς τιμήν αυτής της ιστορικής περίστασης», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του θα υποβάλουν τα επίσημα σχέδια για την ανέγερση της αψίδας.

Κατά την παρουσίαση, η Λέβιτ έδειξε αφίσα με καλλιτεχνική απεικόνιση του έργου —την οποία αρχικά κρατούσε ανάποδα— διευκρινίζοντας ότι η αψίδα θα έχει ύψος 250 πόδια, δηλαδή πάνω από 76 μέτρα, αριθμός που αντιστοιχεί στα χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια, στην κορυφή του μνημείου θα δεσπόζει ένα Άγαλμα της Ελευθερίας, καθιστώντας το υψηλότερο από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, η οποία φτάνει τα 50 μέτρα. Το έργο προορίζεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη κατασκευή του είδους παγκοσμίως, ξεπερνώντας το Μνημείο της Επανάστασης στο Μεξικό (67 μ.) και την Αψίδα του Θριάμβου στη Βόρεια Κορέα (60 μ.).

Αρχιτεκτονική έμπνευση και αντιδράσεις

Τα πρώτα σχέδια της αψίδας εντοπίστηκαν τον Οκτώβριο, όταν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησαν μακέτα στο Οβάλ Γραφείο. Η πρώτη ρεαλιστική απεικόνιση του μελλοντικού μνημείου δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

Η ανέγερση της αψίδας εντάσσεται σε μια σειρά αρχιτεκτονικών έργων που έχει εμπνευστεί ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία αίθουσας δεξιώσεων στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Το νέο μνημείο, με έντονα χρυσά στοιχεία, αναμένεται να επισκιάσει το γειτονικό Μνημείο Λίνκολν, το οποίο έχει ύψος 30 μέτρων.

Επικριτές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «μνημείο ματαιοδοξίας» του 79χρονου προέδρου, ενώ άλλοι το θεωρούν σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Αν και το συνολικό κόστος δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί εν μέρει από τους αμερικανούς φορολογουμένους.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ υπογράμμισε ότι η «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές. «Τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα εξακολουθούν να εμπνέονται από αυτό το εθνικό μνημείο», σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

The United States Triumphal Arch – Celebrating 250 Years of America 🇺🇸 pic.twitter.com/zJWE8II1m3 — The White House (@WhiteHouse) April 15, 2026