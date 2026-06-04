Την απάντησή της στις αντιδράσεις του Παναθηναϊκού σχετικά με τη φάση στην οποία καταλογίστηκε φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την εν λόγω φάση, με τη λεζάντα «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…», αφήνοντας ουσιαστικά την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

Οι ερυθρόλευκοι λίγες ώρες μετά το πρώτο βίντεο που δημοσίευσαν και δείχνει την επαφή και το φάουλ του Αμερικανού γκαρντ του τριφυλλιού στον Γάλλο σούπερ σταρ των Πειραιωτών, επανήλθαν με νέο βίντεο από αντίθετη λήψη που επιβεβαιώνει το πρώτο, αλλά και το γεγονός πως ο Ναν υποπίπτει σε παράβαση.

Όπως μπορεί να δει κανείς εύκολα και από τη δεύτερη ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Ναν κάνει τσεκ αρχικά στον Φουρνιέ, όμως την ώρα που ο Γάλλος σηκώνεται για να πασάρει την μπάλα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ συνεχίζει και έχει επαφή τόσο στα χέρια όσο και στο σώμα του MVP του Final Four της Euroleague.