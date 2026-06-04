Μουντιάλ: Η FIFA απαγόρεψε στους οπαδούς να φέρνουν… μπουκαλάκια νερό!
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Η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει στους φιλάθλους να εισέρχονται στα γήπεδα του Μουντιάλ με δικά τους μπουκάλια νερού, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με ενημέρωση που εστάλη μέσω email σε κατόχους εισιτηρίων και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα The Athletic, η FIFA ξεκαθαρίζει ότι τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού δεν θα επιτρέπονται πλέον στα στάδια της διοργάνωσης. Η […]
Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν για τη διαδικασία ανανέωσης των θέσεών τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι ανανεώσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα (8/6), με τον σύλλογο να δίνει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τη διατήρηση των θέσεων από τους παλιούς κατόχους. H […]
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φόστερ (31 ετών, 1.91 μ.) για τα επόμενα δύο χρόνια, επισημοποιώντας μια συμφωνία που είχε «κλειδώσει» εδώ και καιρό. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αγωνιστεί την περσινή σεζόν στην Ιαπωνία, όπου σημείωσε 15.8 πόντους μέσο όρο, ενώ διαθέτει ήδη εμπειρία από τα ελληνικά παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού […]
Τις αποφάσεις για τα επεισόδια στο Πύργος–Ζάκυνθος ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, με την υπόθεση να οδηγεί σε αλλαγές και στη βαθμολογία. Η Ζάκυνθος κατακυρώνεται ως νικήτρια του αγώνα με 3-0 στα χαρτιά, ενώ στον Πύργο επιβλήθηκε πρόστιμο και ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών. Μετά την απόφαση ξεκαθάρισε και η τελική εικόνα για την […]
Ο Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε στο πλάνο για το NBA Europe, τονίζοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά, ανεξάρτητα από το αν υπάρξει συνεργασία με τη EuroLeague ή όχι. Ο κομισάριος του NBA ξεκαθάρισε πως ο σχεδιασμός για την ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ στάθηκε και στις μακροχρόνιες συζητήσεις που γίνονται γύρω από το […]