Σύμφωνα με ενημέρωση που εστάλη μέσω email σε κατόχους εισιτηρίων και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα The Athletic, η FIFA ξεκαθαρίζει ότι τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού δεν θα επιτρέπονται πλέον στα στάδια της διοργάνωσης. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη οδηγία του Κώδικα Δεοντολογίας, που επέτρεπε τη μεταφορά άδειων, διαφανών και επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών μπουκαλιών έως ενός λίτρου.

Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι η αλλαγή έγινε για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών για παίκτες και θεατές. Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ανησυχίες για τη διαχείριση της ζέστης στα γήπεδα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάνουν έως και 28 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, η FIFA τονίζει ότι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα εφαρμοστούν μέτρα αντιμετώπισης της θερμότητας, όπως σταθμοί ενυδάτωσης και ψύξης γύρω από τα στάδια.