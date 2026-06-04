Η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει στους φιλάθλους να εισέρχονται στα γήπεδα του Μουντιάλ με δικά τους μπουκάλια νερού, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που εστάλη μέσω email σε κατόχους εισιτηρίων και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα The Athletic, η FIFA ξεκαθαρίζει ότι τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού δεν θα επιτρέπονται πλέον στα στάδια της διοργάνωσης. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη οδηγία του Κώδικα Δεοντολογίας, που επέτρεπε τη μεταφορά άδειων, διαφανών και επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών μπουκαλιών έως ενός λίτρου.

Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι η αλλαγή έγινε για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών για παίκτες και θεατές. Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ανησυχίες για τη διαχείριση της ζέστης στα γήπεδα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάνουν έως και 28 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, η FIFA τονίζει ότι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα εφαρμοστούν μέτρα αντιμετώπισης της θερμότητας, όπως σταθμοί ενυδάτωσης και ψύξης γύρω από τα στάδια.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα