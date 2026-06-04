Η Ιαπωνία έφτασε πριν από λίγες ημέρες στο Μεξικό για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει του Μουντιάλ.

Ωστόσο, στην πρώτη της προπόνηση στο γήπεδο των Τίγκρες, διαπιστώθηκε ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε κακή κατάσταση και δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για προπονήσεις υψηλού επιπέδου.

Έπειτα από αυτό, η ιαπωνική αποστολή ήρθε σε συνεννόηση με τη Μοντερέι και αποφάσισε να μεταφέρει τη βάση της στην ομώνυμη πόλη, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της στις εγκαταστάσεις του UANL.

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