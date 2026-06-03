Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην EuroLeague για τη σεζόν 2025-26, μετά από 13 χρόνια. Κατέκτησε το Final Four Athens στο T-Center κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και φτάνει τα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια.

Η συνέχεια είναι την Τετάρτη (3/6) το βράδυ στους τελικούς της Stoiximan GBL. Πρώτο game κόντρα στον Παναθηναϊκό: Η ερώτηση είναι μια: Τι κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στους τελικούς μετά από κατάκτηση Ευρωλίγκας;

Το ιστορικό triple crown το 1997

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο στη Ρώμη και κατάφερε να γράψει ιστορία, κάνοντας το «τρεμπλ».

Με νίκη 3-1 στη σειρά των τελικών απέναντι στην ΑΕΚ, πήρε στα χέρια του και το πρωτάθλημα του 1997 και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα μιας ονειρικής σεζόν, ολοκληρώνοντας το Triple Crown. Η κατάκτηση του τίτλου επισημοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 1997.

1ος Τελικός: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 68-62

2ος Τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 78-77

3ος Τελικός: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 53-49

4ος Τελικός (ΟΑΚΑ): ΑΕΚ – Ολυμπιακός 53-68

Η ιστορική κούπα το 2012 και οι συναρπαστικοί τελικοί των πέντε παιχνιδιών

Το 2012 ήρθε η νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό της EuroLeague. Με σκορ 62-61 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, βάζοντας στο παλμαρέ του τη δεύτερη κούπα στη διοργάνωση.

Εντός συνόρων, η μάχη ήταν αδυσώπητη. Πέντε τελικοί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τελικά… χαμογέλασε ο Ολυμπιακός.

1ος τελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 84-78

2ος τελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 81-79

3ος τελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 84-72

4ος τελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 84-74

5ος τελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76

Το Back to Back το 2013 και η επικράτηση του Παναθηναϊκού στους τελικούς

Έναν χρόνο αργότερα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και κατακτάει τη δεύτερη συνεχόμενη EuroLeague. Στο Λονδίνο αυτή τη φορά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 100-88.

Αντιθέτως με την προηγούμενη σεζόν, τούτη τη φορά στους τελικούς δεν εμφάνισε ποτέ τον καλό εαυτό του. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και το 3-0 στη σειρά τα δείχνει όλα.

1ος τελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 51-64

2ος τελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 63-52

3ος τελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 72-76

Η παράδοση αναφέρει 2/3 πρωταθλήματα για τον Ολυμπιακό, μετά από ευρωπαϊκό… πανηγύρι. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα έχει αντίθετη άποψη. Ας αρχίσουν οι… αγώνες.

Βαγγέλης Αλεξανδρής