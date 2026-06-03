Νέο μοντέλο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που στοχεύει στην επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της βιομηχανίας, παρουσίασε σήμερα στο Ελσίνκι η ηγεσία της Eurelectric, η οποία εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, «οι βιομηχανίες της Ευρώπης βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση: οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η απανθρακοποίηση αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επενδύουν και λειτουργούν». Η ηλεκτροκίνηση, όπως επισημαίνεται, προσφέρει βιώσιμη λύση για το μέλλον, καθώς η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, να μειώσει τις εκπομπές και να εξασφαλίσει σταθερότερα λειτουργικά κόστη.

Παρότι οι τεχνολογίες για τον εξηλεκτρισμό είναι ήδη διαθέσιμες, η ανάπτυξή τους δεν προχωρά με τον απαιτούμενο ρυθμό. Παρά το γεγονός ότι το ενεργειακό μείγμα έχει απανθρακοποιηθεί κατά 72%, η πρόοδος στον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας αυξήθηκε μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα το 2024.

Η Eurelectric, αντιπρόεδρος της οποίας είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Δ.Ε.Η. Γιώργος Στάσσης, τονίζει ότι η τεχνολογία υπάρχει, αλλά σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να καθυστερούν την εφαρμογή της σε ευρεία κλίμακα.

Το μοντέλο «Power Couples»

Το προτεινόμενο μοντέλο, γνωστό ως «Power Couples», βασίζεται στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ενέργειας, οι οποίοι αναλαμβάνουν συμπληρωματικούς ρόλους. Όπως αναφέρεται, «ο ένας εξασφαλίζει σταθερή, μακροπρόθεσμη ζήτηση που στηρίζει τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, ο άλλος προσαρμόζει την κατανάλωσή του όταν οι τιμές είναι υψηλές, ενώ ένας τρίτος συμβάλλει στην εξισορρόπηση του δικτύου».

Οι συνέργειες αυτές, σύμφωνα με την Eurelectric, επιτυγχάνονται μέσω εμπορικών δομών όπως μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση ως υπηρεσία, αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας και μικτή δημόσια-ιδιωτική χρηματοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο, το ρίσκο μετατρέπεται σε προβλέψιμα και χρηματοδοτήσιμα αποτελέσματα για όλους τους εταίρους.

Παραδείγματα και δυναμική εφαρμογής

Η μελέτη περιλαμβάνει παράδειγμα συνδυασμού ενός data center με μια γαλακτοβιομηχανία. Η αυτόνομη λειτουργία των δύο μονάδων αποφέρει απόδοση επένδυσης 5,9%, ενώ ο πλήρης συντονισμός μέσω του μοντέλου Power Couples ανεβάζει την απόδοση στο 14,9%. Πάνω από το ήμισυ αυτής της αύξησης προέρχεται από τον συντονισμό και όχι από πρόσθετο εξοπλισμό.

Οι κλάδοι των τροφίμων και ποτών, του φαρμάκου, των χημικών και της χαρτοβιομηχανίας θεωρούνται οι πιο ώριμοι για την υιοθέτηση του νέου μοντέλου. Για τις ενεργοβόρες βαριές βιομηχανίες, όπως τα μέταλλα και τα τσιμέντα, παραμένει η πρόκληση των υψηλών επενδύσεων και της τεχνολογικής ωριμότητας.

Παράλληλα, η αύξηση του κόστους ενέργειας δημιουργεί τον κίνδυνο μεταφοράς παραγωγής σε τρίτες χώρες. Όσον αφορά τα data centers, αν και αυξάνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τις πιέσεις στα δίκτυα, προσφέρουν νέες ευκαιρίες, κυρίως στον τομέα της ανάκτησης θερμότητας.

Markus Rauramo, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fortum

«Η μετατροπή των κατακερματισμένων αποφάσεων σε συντονισμένη δράση σε επίπεδο συστήματος είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της επέκταση του εξηλεκτρισμού», δήλωσε ο Markus Rauramo, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fortum. «Τώρα, η Ευρώπη χρειάζεται προβλεψιμότητα επενδύσεων, ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων και ολοκληρωμένα μοντέλα παράδοσης που να μπορούν να επεκταθούν με ταχείς ρυθμούς. Αυτό θα ξεκλειδώσει μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και έτοιμη για επενδύσεις βιομηχανική οικονομία».

Catherine MacGregor, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ENGIE

Για τη βιομηχανία, η προσέγγιση Power Couples υποστηρίζει τις οικονομικές αποδόσεις των επενδύσεων στον εξηλεκτρισμό, σχολίασε η Catherine MacGregor, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ENGIE προσθέτοντας: «Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης. Για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές της, χρειαζόμαστε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδέει τον σχεδιασμό της αγοράς, τις υποδομές και το επενδυτικό πλαίσιο. Όταν αυτές οι διαστάσεις ευθυγραμμιστούν έγκαιρα, ο εξηλεκτρισμός καθίσταται όχι μόνο τεχνικά εφικτός αλλά και οικονομικά επιτακτικός, ανοίγοντας το δρόμο για κλιμακούμενα, αναπαραγώγιμα και οικονομικά αποδοτικά έργα σε όλη την Ευρώπη».