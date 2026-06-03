Ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν είναι η είσοδος στο Champions League και μία καλή παρουσία στη League Phase εφόσον καταφέρει να προκριθεί. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται προσθήκες που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ήδη καλής ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και θα δώσουν στον σέρβο τεχνικό ποιοτικές λύσεις. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, ο οποίος έρχεται στην Ενωση έχοντας πίσω του γεμάτες και πολύ παραγωγικές σεζόν.

Οπως συνέβη και στην περίπτωση του Μπάρναμπας Βάργκα, ο Ουκρανός δεν είναι ένας παίκτης με μεταπωλητική αξία αφού οδεύει προς τα 30 του. Οι Κιτρινόμαυροι όμως ποντάρουν στο πακέτο που δύναται να τους προσφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν με την παρουσία του στην ομάδα.

Και αυτά είναι πολλά, καθώς ο διεθνής άσος φέρνει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά στο ρόστερ πέρα από τα εξαιρετικά του νούμερα. Είναι χαρακτηριστικό πως την τελευταία τριετία με Σαχτάρ και Τράμπζονσπορ κατέγραψε συνολικά 25 γκολ και 34 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Η δημιουργία και οι καλές εκτελέσεις στημένων φάσεων είναι από τα μεγάλα του όπλα, όπως και το γεγονός ότι επιχειρεί αρκετές σέντρες ανά παιχνίδι έχοντας πολύ μεγάλη ευστοχία.

Ηταν από τους κορυφαίους στο τουρκικό πρωτάθλημα σε αυτή την κατηγορία. Στοιχείο πολύ σημαντικό για την αξιοποίηση του Βάργκα αλλά και του Γιόβιτς. O πρώτος ήρθε στην ΑΕΚ έπειτα από μία σκάρτη τετραετία με 99 γκολ στη Φερεντσβάρος, ενώ στην Ενωση έβαλε έξι, με τον ρόλο του να είναι πολύ διαφορετικός και να μη βασίζεται τόσο στο σκοράρισμα.

Από την άλλη ο Γιόβιτς σταμάτησε στα 21 γκολ σε μία σεζόν χωρίς προετοιμασία και με μικροπροβλήματα που στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς κυρίως τον εμπόδισαν για να έχει ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Ενας παίκτης όπως ο Ζουμπκόφ θα βοηθήσει και τους δύο να έρθουν σε ακόμη περισσότερες τελικές και με ακόμα καλύτερες προοπτικές. Θα μπορέσει πιθανώς να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το υπερόπλο του Βάργκα που δεν είναι άλλο από το κεφάλι του.

Ειδικά σε παιχνίδια όπου ο αντίπαλος θα περιμένει πίσω την ΑΕΚ και δεν θα υπάρχουν πολλοί χώροι. Στους χώρους πάντως είναι επίσης εξαιρετικός ο Ουκρανός, που φημίζεται για τη μεταφορά μπάλας στην αντεπίθεση, κάτι στο οποίο υστερούσε πέρυσι η Ενωση σε μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή για μία μεταγραφή που έρχεται να κουμπώσει ακριβώς στα στοιχεία που έλειπαν από την ομάδα.

Κι ακόμα βρισκόμαστε στο ξεκίνημα των μεταγραφών και είναι δεδομένο πως θα υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση και στη μεσαία γραμμή για την Ενωση. Εκεί όπου υπάρχει πάντα το δίδυμο των Πινέδα, Μαρίν, που από νούμερα άλλο τίποτα. Πέντε γκολ, πέντε ασίστ είχε ο πρώτος, επτά γκολ με εννιά ασίστ ο δεύτερος, που έδωσε πολύτιμες λύσεις με τα εξαιρετικά στημένα του και πλέον θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι.

Σημαντικές λεπτομέρειες…

Και για κλείσιμο μερικές σημειώσεις σχετικά με τον Ζουμπκόφ που βρέθηκε χθες στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, όπως και έγινε, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στη μέρα. Παρότι η Τράμπζονσπορ τον αγόρασε με έξι εκατ. ευρώ από τη Σαχτάρ τον Φεβρουάριο του 2025, ο ίδιος ήθελε να φύγει καθώς δεν περνούσε καλά στην Τουρκία με την οικογένειά του.

Ετσι βρήκε την ευκαιρία να κάνει κίνηση ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και η ΑΕΚ στην οποία έρχεται ως κυπελλούχος στη γειτονική χώρα και με προίκα επτά πρωταθλήματα και έξι Κύπελλα σε Ουκρανία και Ουγγαρία. Αν μη τι άλλο δηλαδή, έχει γνώση από πρωταθλητισμό και με το παραπάνω.