Οι φετινοί τελικοί των πλέι οφ της Basket League έχουν την ιδιαιτερότητα ότι δεν επηρεάζουν την αποτίμηση της σεζόν για κανέναν από τους δύο φιναλίστ. Αυτή έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός είχαν τοποθετήσει εξαρχής τον πήχη στο ύψος της Ευρωλίγκας.

Αποκλειστικός στόχος και των δύο ήταν να κατακτήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο φάιναλ φορ που φιλοξενήθηκε στο ΟΑΚΑ. Κατά συνέπεια η σεζόν έχει ήδη κριθεί επιτυχημένη για τον Ολυμπιακό που το κέρδισε. Και αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό, που δεν μπόρεσε να φτάσει καν στο φάιναλ φορ.

Η αποτίμηση δεν θα αλλάξει μετά τους τελικούς. Κι απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι οι δύο Αιώνιοι έχουν ήδη δρομολογήσει την επόμενη μέρα τους δίχως να περιμένουν το αποτέλεσμα της σειράς, που αρχίζει σήμερα στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με τον Μπαρτζώκα στον πάγκο και μικρές αλλαγές στο ήδη γεμάτο και πολύ ποιοτικό ρόστερ του. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέψει, καθώς το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν είναι πολύ βαρύ και δεν δείχνει ικανό να αναστραφεί ούτε με την κατάκτηση του τίτλου.

Ολα αυτά πάντως δεν σημαίνουν ότι οι τελικοί είναι αδιάφοροι. Τουναντίον. Κίνητρο υπάρχει και μάλιστα πολύ υψηλό και για τους δύο. Δεν είναι μόνο το επίδικο του τίτλου του πρωταθλητή Ελλάδας, που παραμένει ένας πολύ σημαντικός τίτλος, ούτε η παραδοσιακή αντιπαλότητα των δύο ομάδων, αλλά και η διαχείριση της έκβασης της σεζόν στην Ευρωλίγκα που βάζουν φωτιά στη σειρά.

Ο Ολυμπιακός θέλει να καταστήσει ολοκληρωτική τη φετινή κυριαρχία του έναντι του αιώνιου αντιπάλου του κερδίζοντας και τις δύο βασικές διοργανώσεις στις οποίες αμφότεροι ανταγωνίστηκαν.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να υποστηρίξει την ένσταση που προβάλλει από τότε που τελείωσε το φάιναλ φορ. Οτι ο Ολυμπιακός κατέκτησε μεν την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, δίχως όμως να κερδίσει εκείνον, τον Παναθηναϊκό, που αν είχε φτάσει στο φάιναλ φορ, η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά. Αυτό πιστεύουν οι Πράσινοι. Αυτό ουσιαστικά εννοούσε κι ο Αταμάν όταν μετά τον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό και θα κερδίσει το πρωτάθλημα.

Μένει όλα αυτά να φανούν στο γήπεδο και – μακάρι – μόνο σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε…