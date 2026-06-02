Η σειρά των τελικών της Α1 Πόλο Γυναικών συνεχίζεται το απόγευμα της Τρίτης (02/06), με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον τέταρτο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκες» πηγαίνουν στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη νίκη τους στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» στον τρίτο τελικό, και στο προσεχές παιχνίδι ευελπιστούν να φτάσουν στη νίκη που θα τους χαρίσει την κατάκτηση του τίτλου.

Από την άλλη πλευρά, η Βουλιαγμένη θέλει να αφήσει πίσω της την πικρή κατάληξη του τρίτου τελικού και να εκμεταλλευτεί την έδρα της, προκειμένου να ισοφαρίσει τη σειρά, σε ένα ακόμη ντέρμπι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.