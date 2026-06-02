Στους τελικούς της Stoiximan GBL και στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός αναφέρθηκε ο Κώστας Παπανικολάου κατά τη διάρκεια της media day των «ερυθρόλευκων», μία ημέρα πριν από το πρώτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών στάθηκε στο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία, τονίζοντας πως ο ενθουσιασμός παραμένει έντονος, χωρίς όμως να αποσπά την προσοχή από τον επόμενο μεγάλο στόχο της σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Έχουμε μπροστά τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, εάν όχι ο σημαντικότερος.

Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για τη EuroLeague, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο μας να κάνουμε το πρώτο βήμα”.

Για το πώς μπορούν να μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους μετά την κατάκτηση της EuroLeague: “Έχουμε κάνει ήδη αρκετές συζητήσεις με τα παιδιά.

Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές και στόχος μας είναι στον πρωταθλητισμό να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς.

Μπροστά μας έχουμε άλλη μία ευκαιρία”.

Για το πώς περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά και τη μη συμμετοχή του στο EuroLeague Final Four 2026: “Φυσικά και θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο μετά την ήττα μας στο Άμπου Ντάμπι.

Είναι ο τελευταίος τίτλος όπως είπα, μεγάλος στόχος και των δύο είναι το πρωτάθλημα, όποτε θα παρουσιαστεί έτοιμος και θα είναι πολύ δυνατά αυτά τα παιχνίδια. Ξαναλέω, εμάς αυτό είναι να είμαστε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια”.