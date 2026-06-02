Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τέλος –τουλάχιστον προς το παρόν– στα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις προθέσεις του.

Σε συνέντευξή του στο κανάλι «School of Hard Knocks» στο YouTube, ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι να συνεχίσει την πορεία του στο Μιλγουόκι, παρά τα συνεχή δημοσιεύματα που τον συνδέουν με πιθανή ανταλλαγή ή αποχώρηση από τον οργανισμό.

Την ώρα που μεγάλο μέρος του μπασκετικού κόσμου θεωρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε απόλυτα προσηλωμένος στους Μπακς, την ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου.

Τι είπε ο Greek Freak

«Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, “Ω, υπέροχα”! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.

Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι.