Το Βέλγιο έδειξε έτοιμο για τη μεγάλη πρόκληση του Μουντιάλ, επικρατώντας με 2-0 της Κροατίας στη Ριέκα σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας. Η ομάδα του Ντομένικο Τεντέσκο είχε ουσία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και με γκολ των Τίλεμανς και Λουκάκου πήρε μια νίκη ψυχολογίας απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι δύο Εθνικές ομάδες έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα, με το Βέλγιο να παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την Κροατία να πληρώνει την αστοχία της στις σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησε.

Πρώτο ημίχρονο: Ο Τίλεμανς έδωσε το προβάδισμα

Το πρώτο μέρος κινήθηκε σε χαμηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τακτική προσέγγιση παρά στο επιθετικό ρίσκο. Οι μεγάλες φάσεις ήταν περιορισμένες, ωστόσο το Βέλγιο κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 38ο λεπτό.

Ο Γιούρι Τίλεμανς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το 0-1, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η καλύτερη στιγμή της Κροατίας ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο Λούκα Μόντριτς επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Τιμπό Κουρτουά αντέδρασε σωστά και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Δεύτερο ημίχρονο: Δοκάρια και… Λουκάκου στο φινάλε

Η Κροατία ανέβασε την απόδοσή της μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 64′, όταν η κεφαλιά του Άντε Μπούντιμιρ σταμάτησε στο δοκάρι.

Το Βέλγιο απάντησε δέκα λεπτά αργότερα με τον Χανς Βανάκεν να σημαδεύει επίσης το δοκάρι, σε ένα διάστημα όπου οι δύο ομάδες αναζητούσαν το γκολ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για το 1-1, όμως δεν κατάφεραν να νικήσουν ξανά τον Κουρτουά.

Τελικά, στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 96ο λεπτό, ο Ρομέλου Λουκάκου έβαλε την υπογραφή του στη νίκη των «Κόκκινων Διαβόλων», διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 και ολοκληρώνοντας ιδανικά το φιλικό τεστ του Βελγίου πριν από το ταξίδι για το Μουντιάλ.