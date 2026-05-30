Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ», στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Water Polo League Ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα στη σειρά, καθώς επικράτησαν με 15-12 στον πρώτο τελικό και με 20-14 στον δεύτερο, κάνοντας το 2-0 απέναντι στους «πράσινους».

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας την πρώτη ευκαιρία να «σφραγίσει» τον τίτλο μπροστά στο κοινό της.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA News.