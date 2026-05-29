Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα στο Game 2 με τον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παραταχθεί χωρίς τον Κώστα Σλούκα στο Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ, με το τεχνικό επιτελείο να επιλέγει να τον προφυλάξει. Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς κρίθηκε πως η συμμετοχή του σε δεύτερο παιχνίδι μέσα σε διάστημα δύο ημερών θα επιβάρυνε την […]
Η τελευταία αγωνιστική της ACB χάρισε μία από τις πιο απίθανες στιγμές της φετινής σεζόν, με πρωταγωνίστρια τη Σαραγόσα. Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπιζαν την Μπρεογκάν και χρειάζονταν πάση θυσία τη νίκη για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Δέκα δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ωστόσο, όλα έδειχναν χαμένα, καθώς το σκορ ήταν 93-88 υπέρ […]
Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το Game 2 με ΠΑΟΚ – Εκτός ο Ερνανγκόμεθ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων παικτών του για το Game 2 απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Τι Τζέι Σορτς να παίρνει τη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενόψει της απογευματινής αναμέτρησης (30/05), 14:50). Κάπως έτσι, η εξάδα των ξένων του τριφυλλιού για το σημερινό ματς διαμορφώνεται ως εξής: Τι Τζέι Σορτς, […]
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Βλέπει» πρωταθλητές τους Νικς στο NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέθεσε τη δική του πρόβλεψη για το φετινό πρωταθλητή του NBA, επιλέγοντας μάλιστα μια ομάδα που βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο και σε σενάρια που τη συνδέουν με το μέλλον του. Ο «Greek Freak», μιλώντας σε live streaming στο Twitch όπου ήταν καλεσμένος του Μάρλον, υποστήριξε πως οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν τις […]
Πότε και πού θα δείτε το game 2 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη «Sunel Arena» για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των playoffs της Stoiximan GBL (30/5). Οι «ερυθρόλευκοι» στην πρώτη τους αναμέτρηση, μετά την κατάκτηση της Euroleague επικράτησαν με 94-77 των «κιτρινόμαυρων» στο ΣΕΦ. Η «Ένωση» θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση και να ισοφαρίσει τη σειρά, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν […]