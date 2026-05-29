Έντονα φορτισμένη ήταν η βραδιά για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Σκαριόλο, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα, καθώς η εικόνα της ομάδας του προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Ο τεχνικός ξέσπασε κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ, απευθυνόμενος με σκληρές εκφράσεις στους παίκτες του, την ώρα που η Ρεάλ δεν είχε τον έλεγχο του αγώνα.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με τον Σκαριόλο να προσπαθεί να «ξυπνήσει» την ομάδα του με ιδιαίτερα έντονο τρόπο.

Όπως ακούστηκε χαρακτηριστικά: “Ξυπνήστε, εδώ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Πανάθεμά σας. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε γ@μ…τε”

Λίγο νωρίτερα, μια φάση οδήγησε στην αποβολή του Ομέρ Γιουρτσέβεν σημειώθηκε στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν ο Τούρκος σέντερ διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές για αντιαθλητικό φάουλ που του χρεώθηκε και έκανε χειρονομία στους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.