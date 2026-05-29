Στους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κήπων μεταβαίνουν το πρωί της Παρασκευής ειδικά κλιμάκια στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών, προκειμένου να εξετάσουν την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση τους χάους που έχει επικρατήσει στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας με τρίτες χώρες.

Η επίσκεψη γίνεται έπειτα από την ευρεία σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας με αντικείμενο την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων ειδικά στους συγκεκριμένους συνοριακούς σταθμούς.

Η εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την εξέταση και των βιομετρικών στοιχείων εισερχομένων και εξερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών από χώρες της Ένωσης προκάλεσε τη δημιουργία ουρών χιλιομέτρων τόσο στον συνοριακό σταθμό Ευζώνων (από τον οποίο διέρχονται πολίτες βαλκανικών χωρών) όσο και σε εκείνο των Κήπων (τον οποίο χρησιμοποιούν Τούρκοι πολίτες).

Ο κ. Γκιουλέκας υπογράμμισε πως, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, λαμβάνονται διαρκώς μέτρα, επισημαίνοντας παράλληλα πως η σύσκεψη της Πέμπτης είχε επιπλέον ως αντικείμενο τον απόλυτο συντονισμό των εμπλοκόμενων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Τι προβλέπει το EES – Τι λένε οι εργαζόμενοι

Το νέο σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) αποτελεί τον νέο ψηφιακό μηχανισμό καταγραφής ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισέρχονται σε κράτη της ζώνης Σένγκεν για σύντομη παραμονή έως 90 ημερών. Με την εφαρμογή του, οι παραδοσιακές σφραγίδες στα διαβατήρια αντικαθίστανται από ηλεκτρονική καταχώριση των αφίξεων και αναχωρήσεων. Η σταδιακή ενεργοποίηση του συστήματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, ενώ από τον Απρίλιο του 2026 εφαρμόζεται πλήρως σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και βασικός σκοπός του είναι η επιτάχυνση των ελέγχων, η ενίσχυση της ασφάλειας και ο αποτελεσματικότερος εντοπισμός περιπτώσεων παράτυπης μετανάστευσης.

Με το νέο σύστημα, για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται σε κράτος της ζώνης Σένγκεν δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος. Στην καταγραφή περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του διαβατηρίου, καθώς και βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα. Η συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιείται κατά τον συνοριακό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από τρία έως πέντε έτη, ανάλογα με την περίπτωση.

Η κατάσταση επί του παρόντος προκαλεί έντονη ανησυχία εν όψει της θερινής τουριστικής περιόδου, κατά την οποία οι διελεύσεις από τα σύνορα αυξάνονται κατακόρυφα, ενώ πρόβλημα αντιμετώπισαν και οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ που δεν είχαν υποχρέωση καταγραφής, διότι έπρεπε επίσης να περιμένουν για ώρες, αφού δεν υπήρχε ξεχωριστή λωρίδα διέλευσης για αυτούς. Εκπρόσωποι των αστυνομικών και των συνοριοφυλάκων, από την πλευρά τους, τονίζουν την ανάγκη της αύξησης του προσωπικού, ενώ κάνουν λόγο για προχειρότητα, απαρχαιωμένα δίκτυα και ελλιπείς υποδομές στα τελωνεία.