Κλειστό παραμένει σήμερα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης για οκτώ ώρες, έως τις 16:00, λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, τα μέτρα εφαρμόζονται από τις 8:00 το πρωί και ισχύουν σταδιακά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το κλείσιμο αφορά το τμήμα της Εθνικής Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκηδόνα.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπτεται πλήρως. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή εκτροπές τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα.

Για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, η κυκλοφορία προς Χαλκηδόνα διεξάγεται μέσω ΠΑΘΕ, Χαλάστρας, Μαλγάρων, Κλειδίου και Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια προς Γιαννιτσά ή Χαλκηδόνα, ανάλογα με τον προορισμό.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κινούνται από Γιαννιτσά και Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούν την επαρχιακή οδό Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν και για την κίνηση από Βέροια προς Θεσσαλονίκη.

Για τα οχήματα έως 3,5 τόνων, οι εκτροπές πραγματοποιούνται μέσω Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος και Κουφαλίων, τόσο προς Χαλκηδόνα όσο και προς Θεσσαλονίκη. Ορισμένες τοπικές μετακινήσεις στην περιοχή της Κάτω Γέφυρας θα διεξάγονται κανονικά για τα ελαφρά οχήματα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και τη σχετική σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.