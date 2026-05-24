Διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας αναμένονται σήμερα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Οι προγραμματισμένες διακοπές αφορούν εκτεταμένα τμήματα στη Θέρμη, στο Καλοχώρι και στη Σίνδο.

Στη Θέρμη, χωρίς ηλεκτροδότηση θα παραμείνουν έως τις 15:00 καταναλωτές στο δεξί τμήμα της οδού Ελευθερίας, από την οδό Ακαδημίας έως την Εθνική Οδό Θέρμης – Πανοράματος. Η διακοπή περιλαμβάνει επίσης τις κάθετες οδούς Ματσούκας, Β. Ουγκώ, Μ. Λουντέμη, Ελπίδος και άλλες.

Παράλληλα, επηρεάζονται περιοχές εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Θέρμης, από το ύψος της οδού Εκάβης έως την Καπετάν Χάψα, όπου περιλαμβάνονται οι οδοί Θεοτοκοπούλου, Ξενοφώντος και Δημόκριτου.

Διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί και στην περιοχή της οδού Καπετάν Χάψα, από την οδό Δημόκριτου έως το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν επίσης οι οδοί Μανδηλαρά, Παπαναστασίου, Βενιζέλου, Μακρυγιάννη, Καραολή και Δημητρίου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ειρήνης και άλλες παρακείμενες.

Επιπλέον, έως τις 16:00 προγραμματίζεται διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Καλοχωρίου. Η διακοπή αφορά τις οδούς Καραβαγγέλη, 28ης Οκτωβρίου, Καραϊσκάκη, Δημοκρατίας, Καπετάν Άγρα, Αδριανουπόλεως, Ρήγα Φεραίου, Φιλίππου, Κερκύρας, Χρυσ. Σμύρνης, Παπαδιαμάντη, Διαβάκη, Μιλτιάδου, Πολυτεχνείου, Βασ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου, Μαρίνου Αντύπα και Πρωτομαγιάς, καθώς και γειτονικές περιοχές.

Τέλος, στη Σίνδο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στις οδούς Βουλγαροκτόνου, Μ. Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντιστάσεως, 28ης Οκτωβρίου, Διαβάκη, Βασ. Γεωργίου και Π. Μελά, καθώς και σε παρακείμενα σημεία.