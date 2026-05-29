Με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση της πόλης, η Αθήνα αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, εξυπηρετεί τον πολίτη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας. Αυτό τουλάχιστον τονίστηκε κατά την παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακού και αστικού μετασχηματισμού του Δήμου Αθηναίων, «Upgrade Athens».

Στο νέο ψηφιακό πρόγραμμα περιλαμβάνονται οχτώ υποέργα, στα οποία όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στηρίζεται η αναβάθμιση της Αθήνας. «Για εμάς, ο θεμελιώδης κανόνας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη, το περιβάλλον και τη δημοκρατία. Η Αθήνα που χτίζουμε δεν είναι μια πόλη αισθητήρων και αλγορίθμων. Είναι μια πόλη που ακούει τους πολίτες της πιο γρήγορα, που τους εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά, που τους προστατεύει πιο έξυπνα. Η πραγματική πρόοδος μετριέται από το πόσο ανθρώπινη γίνεται η ζωή στην “έξυπνη” πόλη. Η ψηφιακή μετάβαση έχει αξία μόνο όταν διευρύνει τη δημοκρατία, όταν κάνει τον πολίτη συμμέτοχο, όταν μειώνει τις ανισότητες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ Δούκας.

Μεταξύ των υποέργων του «Upgrade Athens» είναι το Athens Smart Clean, ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Υποδομών Καθαριότητας. Με την εφαρμογή «Αθήνα, Καθαρή Πόλη», οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού για τα δρομολόγια αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ενώ 360 «έξυπνα» απορριμματοφόρα με τηλεματική και 1.000 αισθητήρες σε κάδους θα λένε ανά πάσα στιγμή πού χρειάζεται παρέμβαση.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το Athens Civil Alert. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, κάθε κάτοικος της Αθήνας γίνεται ο πρώτος «αισθητήρας» της πόλης. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο πολίτης καταγράφει συμβάντα – φωτιά, πλημμύρα, πεσμένα δέντρα – και η αναφορά φτάνει άμεσα στο Επιχειρησιακό Κέντρο του Δήμου, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς καθυστέρηση. Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει δράση και ο πολίτης ενημερώνεται για την εξέλιξη μέσα από την ίδια εφαρμογή. Με τεχνολογίες IoT και πλήρη διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα, δημιουργείται ένας πραγματικός «πανόπτης» της πόλης.

Την ίδια στιγμή η γειτονιά γίνεται «έξυπνη»: Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο WiFi, περιβαλλοντικοί αισθητήρες μέτρησης ποιότητας αέρα και ηλεκτρονικές πινακίδες ψηφιακής σήμανσης εγκαθίστανται σε κόμβους της πόλης. Ένα κεντρικό σύστημα συλλέγει και αναλύει όλα τα δεδομένα σε ενιαία dashboards. Παράλληλα, οι πολίτες αποκτούν εργαλεία ενεργούς συμμετοχής μέσω ψηφιακών διαβουλεύσεων, ψηφοφοριών και υποβολής προτάσεων. Η πλατφόρμα αναδεικνύει, επίσης, τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς, προτείνοντας περιπατητικές διαδρομές με σημεία ενδιαφέροντος.

Εισάγεται και ένα νέο, ολοκληρωμένο δίκτυο κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων: 50 «έξυπνοι» σταθμοί και 340 θέσεις φόρτισης και κλειδώματος, με λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μέσα από εφαρμογή στο κινητό.

Αξίζει να σημειωθεί πως με το «Athens Gov – Η πόλη στο χέρι σου», οι πολίτες, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, θα έχουν έναν ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη που θα ενοποιεί όλες τις υπηρεσίες, θα ενημερώνει για την πορεία αιτημάτων και θα κλείνει ραντεβού. Ενώ με το Athens Way – Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Βιώσιμης Κινητικότητας, η Αθήνα θα κινείται «έξυπνα»: Κυκλοφορία, στάθμευση και δημόσιες συγκοινωνίες ενοποιούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό οικοσύστημα.

Τέλος με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών Κτιρίων, μπαίνουν αισθητήρες και μονάδες τηλεμετρίας σε σχολικά κτίρια για την παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων ενώ με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Οχημάτων στο Εμπορικό Τρίγωνο, σύγχρονα ηλεκτρομηχανολογικά μέσα και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες εγκαθίστανται σε επιλεγμένους πεζοδρόμους, με στόχο την προστασία του δημοσίου χώρου.