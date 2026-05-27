Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στον πρώτο γύρο του Roland Garros ήταν ο αποκλεισμός του Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο αθλητής από την Ρωσία ηττήθηκε από το νούμερο 97 της παγκόσμιας κατάταξης Άνταμ Ουάλτον με 3-2 σετ, σε έναν μαραθώνιο 3 ωρών και 23 λεπτών.

Μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε με πολύ περίεργο τρόπο, καθώς ο Αυστραλός επικράτησε με 6-2 και 6-1 στο πρώτο και τρίτο σετ αντίστοιχα, ενώ ο Μεντβέντεφ πήρε το δεύτερο και το τέταρτο με 6-1.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, αν και προηγήθηκε ο Ρώσος με 3-1 games, ο Ουάλτον αντέδρασε και τελικά ήταν εκείνος που πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tennis TV (@tennistv)

Ο εφιάλτης του πρώτου γύρου

Το αποτέλεσμα αυτό για τον Μεντβέντεφ ήταν η συνέχεια της «κατάρας» που έχει πέσει πάνω του στο Παρίσι. Αυτός ήταν ο έβδομος αποκλεισμός του στον πρώτο γύρο σε 10 συμμετοχές, που επιβεβαιώνει τη δυσκολία του στη χωμάτινη επιφάνεια.

Έτσι, το Roland Garros αποδεικνύεται ως το πιο «αφιλόξενο» Grand Slam για τον ίδιο.

Daniil Medvedev at Roland-Garros: 10 appearances 7 times eliminated in the first round — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 26, 2026

Από τον Μπόνζι στον Νόρι

Για να βρούμε την πρώτη συμμετοχή του τρέχοντος Νο.8 στην παγκόσμια κατάταξη χρειάζεται να γυρίσουμε στο 2017. Εκεί, αντιμετώπιζε στην πρεμιέρα του Γαλλικού Όπεν τον Μπέντζαμιν Μπόνζι. Ένας αγώνας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού στο τέταρτο σετ ο Μεντβέντεφ εγκατέλειψε.

Ακολούθησε μία «άσχημη» εμφάνιση απέναντι σε ακόμη έναν Γάλλο, τον Λούκας Πουίγ, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ. Ο κάτοχος ενός Grand Slam έναν χρόνο αργότερα, στην πρεμιέρα του στο Παρίσι αναμετρήθηκε με τον Πιέρ-Χιουγκέ Χέρμπερτ.

Η κατάληξη; Παρεμφερής με τα δύο προηγούμενα χρόνια, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 σετ.

Ακόμη ένας πρόωρος αποκλεισμός ήρθε το 2020, αυτή τη φορά από τον Μάρτον Φούτσοβιτς. Μετά από 2 χρόνια αξιόλογης πορείας στα court Γαλλίας, το Νο.8 στην παγκόσμια κατάταξη επέστρεψε στις κακές συνήθειες.

Σε μία αναμέτρηση που είχε διάρκεια 4 ωρών και 15 λεπτών, ο Σεμπάστιαν Ουάιλντ υποχρέωσε τον Μεντβέντεφ σε μία από τις πιο «σκληρές» ήττες της καριέρας του.

Ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα ήρθε να προστεθεί στη συλλογή του Ρώσου το 2025. Στον πρώτο γύρο του Γαλλικού Όπεν συναντήθηκε με τον Κάμερον Νόρι.

Ο Βρετανός ήταν εκείνος που «τσέκαρε» το εισιτήριο για την επόμενη φάση, καθώς επικράτησε με 3-2.

Ο κάτοχος ενός Grand Slam εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη του νίκη σε αγώνα πέντε σετ στο Roland Garros, έχοντας πλέον υποστεί τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις που κρίθηκαν στο πέμπτο σετ.

Η ικανοποιητική πορεία

Την καλύτερη του διαδρομή στο Γαλλικό Όπεν την «χάραξε» το 2022. Ο Μεντβέντεφ έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, αφού κατάφερε να αποκλείσει κατά σειρά τους Μπούμπλικ, Πολ, Οπέλκα και Γκαρίν, χάνοντας στις τέσσερις αναμετρήσεις μόλις ένα σετ.

Κάπου εκεί, όμως το όνειρο «έσβησε», καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον νίκησε με 3-0, για να φτάσει στη συνέχεια ο Έλληνας τενίστας μέχρι τον τελικό.