Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Roland Garros, όμως μετά το τέλος του αγώνα του φρόντισε να αναφερθεί και στην επιτυχία του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Σέρβος τενίστας στάθηκε στην ευρωπαϊκή κατάκτηση των «ερυθρόλευκων», στέλνοντας το δικό του μήνυμα συγχαρητηρίων προς την ομάδα του Πειραιά.

Ο Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει ποτέ τη συμπάθειά του προς τον Ολυμπιακό, καθώς οι στενές σχέσεις και η αδελφοποίηση με τον Ερυθρό Αστέρα έχουν δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Άλλωστε, στο παρελθόν έχει βρεθεί αρκετές φορές στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά αγώνες των Πειραιωτών.

Έτσι, με αφορμή την παρουσία του στο Παρίσι, ο «Νόλε» έσπευσε να αποθεώσει τον Ολυμπιακό για την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης.

«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα…Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί».