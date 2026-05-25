Την νύχτα… μέρα έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού από την στιγμή που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησαν την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία τους.

Από την αναχώρηση από το Telekom Center, έως το ξενοδοχείο The Ilisian η διαδρομή μέχρι το Δημοτικό Θέατρο περιελάμβανε κορναρίσματα, καπνογόνα και βεγγαλικά.

Το πούλμαν του Ολυμπιακού έφτασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στον Πειραιά, με πάνω από 80 χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» να αποθεώνουν τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν την πορεία από το ξενοδοχείο The Ilisian, πέρασαν από το κέντρο της Αθήνας, κατέβηκαν την Λεωφόρο Συγγρού και πέρασαν από το ΣΕΦ, με τελικό προορισμό το Δημοτικό Θεάτρο, όπου τους υποδέχθηκαν οι «εκστασιασμένοι» οπαδοί της ομάδας.

Η ατμόσφαιρα στην πλατεία Κοραή είναι εκρηκτική, με καπνογόνα, συνθήματα και ασταμάτητο πανηγυρισμό για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια.

Δείτε τις εικόνες από drone πάνω από το Δημοτικό Θέατρο

Οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο Δημοτικό Θέατρο, καθώς ανακοινώθηκαν ένας προς ένας από τον εκφωνητή του ΣΕΦ.

Σύνθημα στα χείλη των οπαδών έγινε το όνομα του Άλεκ Πίτερς.

O Νίκολα Μιλουτίνοφ, υποκλίθηκε μπροστά στους φιλάθλους.

Στο τέλος, παίκτες και staff σήκωσαν το τρόπαιο στον ουρανό του Δημοτικού Θεάτρου, εν μέσω αποθέωσης από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.