Η ΑΕΚ προχώρησε σε ανάρτηση εκφράζοντας τη στήριξή της προς τον Τραϊανό Δέλλα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή που βιώνει, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Μετά τις αντίστοιχες κινήσεις στήριξης από τον ΟΦΗ, ήρθε και η σειρά της ΑΕΚ να σταθεί στο πλευρό του πρώην παίκτη και προπονητή της, εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή της.

Στο μήνυμά της στα social media, η ΑΕΚ απευθύνθηκε στον Τραϊανό Δέλλα, ζητώντας του να παραμείνει δυνατός, χαρακτηριστικό που τον διέκριναν τόσο ως αθλητή όσο και κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που πέρασε η σύζυγός του στη μάχη με την ασθένειά της.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει. Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ… Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ… Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου».