Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και ο κόσμος των μαχητικών αθλημάτων ανυπομονεί. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει δυναμικά στα ρινγκ, αυτή τη φορά απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους πυγμάχους όλων των εποχών, τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ. Η ανακοίνωση της αναμέτρησης έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό, με τους φίλους του αθλητισμού να μιλούν για ένα ιστορικό γεγονός που θα καθηλώσει τα βλέμματα.

Ο Iron Mike δείχνει αποφασισμένος να χαρίσει ακόμη μία αξέχαστη παράσταση. Με σκληρή προετοιμασία, ένταση και αδρεναλίνη στα ύψη, η Αθήνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν αγώνα που υπόσχεται θέαμα, συγκινήσεις και δυνατές στιγμές. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 27 Ιουνίου στο T-Center. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της More.com.