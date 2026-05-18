Παρά το έντονο συναισθηματικό κλίμα που επικράτησε στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, με τον Αντουάν Γκριεζμάν να αποχαιρετά το κοινό της ομάδας, ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μετά τη νίκη επί της Τζιρόνα, ο Αργεντινός τεχνικός επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει για 16η συνεχόμενη σεζόν στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος», βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί γύρω από το μέλλον του.

Ο ίδιος, μιλώντας για τη μακρά του πορεία στον σύλλογο, στάθηκε στο συναισθηματικό δέσιμο που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στους λόγους που τον κρατούν ακόμη στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Ντιέγκο Σιμεόνε

«Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν περάσει 15 χρόνια τώρα, αρχίζουμε κι εμείς να γερνάμε. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αξίζει να συνεχίσω και νομίζω ότι αξίζει, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μοιράζονται τον στόχο που επιδιώκουμε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι των οποίων οι ζωές και τα όνειρα αλλάζουν ερχόμενοι να δουν την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αξίζει τον κόπο επειδή βλέπω ένα γήπεδο που σέβεται έναν θρύλο όπως ο Αντουάν, υπάρχει ένας σύλλογος που φροντίζει τους παίκτες του και προσπαθεί να τους δώσει ένα αποχαιρετιστήριο βράδυ που να ταιριάζει στη δουλειά τους, και πολλά άλλα».