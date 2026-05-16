Χαμός έγινε στην τελευταία αγωνιστική της Bundesliga. Το τελευταίο εισιτήριο του Τσάμπιονς Λιγκ πήγε στη Στουτγκάρδη, η Φράιμπουργκ διέσυρε με 4-1 τη Λειψία και καπάρωσε το εισιτήριο για το Κόνφερενς Λιγκ, λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ, ενώ στα χαμηλά στρώματα η Βόλφσμπουργκ “σώθηκε” στα μπαράζ με το 3-1 κόντρα στη Σαν Πάουλι. Υποβιβάστηκαν Σαν Πάουλι και Χάιντενχαϊμ.

Ο Χάρι Κέιν πήρε το όπλο του, η Κολωνία δεν είχε τύχη και με χατ-τρικ του Άγγλου (τελείωσε τη σεζόν με 36 γκολ στην κατηγορία) η Μπάγερν έκανε φιέστα με θρίαμβο (5-1) απέναντι στους «τράγους». Η μπύρα ήταν το βασικό ζητούμενο στο φινάλε του ματς, όπως και η απονομή της σαλατιέρας για 35η φορά στην ιστορία της.

Στα «αστέρια» του Τσάμπιονς Λιγκ η Στουτγκάρδη

Χωρίς πρόβλημα έφτασε στην 4η θέση η Στουτγκάρδη. Μπορεί το 2-0 να έγινε 2-2 κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αλλά είδε τις Χόφενχαϊμ και Λεβερκούζεν να μη φτάνουν σε νίκη. Άρα καπάρωσε έτσι το τελευταίο εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ. Από το πρώτο ημίχρονο φάνηκε να “καθαρίζει” το ματς, αλλά οι «Αετοί» της Φρανκφούρτης απάντησαν, χωρίς, όμως, αντίκρισμα γιατί έχασαν την 7η θέση και έμεινε εκτός Ευρώπης.

Τερμάτισε 7η η Φράιμπουργκ και «βλέπει» τελικό

Απίθανη νίκη για τη Φράιμπουργκ με 4-1 κόντρα στη Λειψία και 7η θέση. Σίγουρα θα έχει το εισιτήριο για το Κόννφερενς Λιγκ, αλλά μπορεί να πετύχει την υπέρβαση την Τετάρτη με την Άστον Βίλα στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, για να βγει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Εκτός Ευρώπης έμειναν Άιντραχτ και Άουγκσμπουργκ.

Play Offs η Βόλφσμπουργκ, αντίο για Χάιντενχαϊμ και Σαν Πάουλι

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βοήθησε με το γκολ του τη Βόλφσμπουργκ, ώστε να νικήσει στο ντέρμπι παραμονής τη Σαν Πάουλι με 3-1. Που σημαίνει ότι με την ήττα της Χάιντενχαϊμ από τη Μάιντζ (0-2), οι “λύκοι” θα αγωνιστούν στα μπαράζ παραμονής με τον 3ο της Β’ κατηγορίας (παίζουν την Κυριακή). Την ίδια ώρα η παρέα του Μάνου Σάλιακα, η Σαντ Πάουλι και η Χάιντενχαϊμ, αποχαιρέτησαν την κατηγορία.

Τα αποτελέσματα της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής

Μπάγερν – Κολωνία 5-1 (10′, 13′, 69′ Κέιν, 22′ Μπίσοφ, 83′ Τζάκσον – 18′ Ελ Μάλα)

Λεβερκούζεν – Αμβούργο 1-1 (79′ Κουάνσα – 61′ Φάμπιο Βιέιρα)

Άιντραχτ Φρ. – Στουτγκάρδη 2-2 (72′ πέν., 92′ πέν. Μπούρκαρντ – 10′ Χέμα, 45’+4′ Νάρτεϊ)

Φράιμπουργκ – Λειψία 4-1 (24′ Μπέστε, 26′ Ματάνοβιτς, 47′ Γκίντερ, 75′ Σέρχαντ – 33′ Ουεντραόγκο)

Βέρντερ Βρ. – Ντόρτμουντ 0-2 (60′ Γκιρασί, 95′ Κόουτο)

Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ 4-0 (14′ Μπόλιν, 23′ Ταμπάκοβιτς, 81′ Ντικς, 91′ Χακ)

Ουνιόν Βερ. – Άουγκσμπουργκ 4-0 (10′, 42′ Ίλιτς, 54′ Σέφερ, 89′ Γιέονγκ)

Σαν Πάουλι – Βόλφσμπουργκ 1-3 (57′ Σισάι – 37′ Κουλιεράκης, 64′ Βασίλι αυτ., 80′ Πεϊτσίνοβιτς)

Χάιντενχαϊμ – Μάιντζ 0-2 (7′ Τιτς, 43′ Αμίρι)

Η τελική βαθμολογία (34 αγωνιστικές)