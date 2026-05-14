Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να δείχνει έμπρακτα τον σεβασμό του προς την ιστορία και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τον σύλλογο, με τον Ερασιτέχνη να ανακοινώνει μία ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Σαμπαντέλ.

Στον κρίσιμο δεύτερο προημιτελικό του Champions League πόλο γυναικών, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (16/5, 19:00) στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, οι «ερυθρόλευκοι» θα τιμήσουν τέσσερις αθλήτριες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του τμήματος.

Συγκεκριμένα, θα βραβευτούν οι Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για τη μεγάλη προσφορά τους στον σύλλογο και τις σπουδαίες στιγμές που χάρισαν με το σκουφάκι του Ολυμπιακού.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός κυνηγά την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης απέναντι στη Σαμπαντέλ.