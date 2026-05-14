Ο Έρικ ΜακΚόλουμ φιλοξενήθηκε στο podcast «Euroinsiders» και δεν απέφυγε την πιο… καυτή ερώτηση ενόψει του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, με την απάντησή του να γίνεται αμέσως viral.

Ο ΜακΚόλουμ τόνισε με χιούμορ πως σε ένα τέτοιο σενάριο θα χρειαστούν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως η αστυνομία πιθανότατα θα… δουλεύει υπερωρίες για να διατηρηθεί η τάξη.

Η δήλωση του Έρικ ΜακΚόλουμ

«Ω, Θεέ μου. Ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά, την ομάδα SWAT, τα πάντα.

Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά; Οπότε όταν είσαι στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι βασικά μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, είναι μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού.

Θα πρέπει να έχουν πολλή προετοιμασία, ετοιμότητα και αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να ζητήσουν κάποιες υπερωρίες, θα αξίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάθε ώρα. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα.

Συγχρόνως, ο ίδιος υπογράμμισε ότι αγωνιστικά θα ήθελε να δει τον Ολυμπιακό να προκρίνεται στον τελικό και να σηκώνει την κούπα. Ωστόσο, εξέφρασε τον φόβο του για την ατμόσφαιρα και την ένταση που μπορεί να προκληθεί, αν συμβεί κάτι τέτοιο.

«Θα ήθελα πολύ να το δω γιατί θα ήταν σπουδαίο μπάσκετ, δύο σπουδαίες ομάδες, αλλά φοβάμαι κιόλας»