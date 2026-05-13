Η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με το βλέμμα στραμμένο περισσότερο στα εξωαγωνιστικά ζητήματα παρά στη βαθμολογική πίεση, και ο Άλβαρο Αρμπελόα, στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση με την Οβιέδο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», φρόντισε να ανεβάσει τους τόνους, επαναφέροντας τη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο αντι-Μαδριτικό κλίμα και την υπόθεση Νεγκρέιρα, ενώ αναφέρθηκε και στον Κιλιάν Εμπαπέ ενόψει των τελευταίων αγώνων της χρονιάς.

Arbeloa, sobre Negreira y el Barça: “¿Siete ligas robadas? Sí. Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años… que sepamos. Hay cosas que no sabemos”. “Parece mentira que solo el Real Madrid quiere defender la legalidad en el fútbol”.pic.twitter.com/5kBQEeUvgC — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 13, 2026

Οι δηλώσεις του Αρμπελόα

Αγώνας εναντίον της Οβιέδο:

«Προτελευταίος αγώνας ενός πρωταθλήματος που μας ξέφυγε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να παίξουμε μπροστά στους οπαδούς μας, την απαίτηση… Και ότι σε αυτούς τους τρεις αγώνες αξίζουμε να φορέσουμε το σήμα».

Ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου αύριο:

«Πάντα έλεγα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πιο δυνατή όταν είμαστε μαζί. Αυτό συμβαίνει σε όλη την ιστορία μας και σε σπουδαίες βραδιές. Στις δύσκολες στιγμές, πρέπει να στεκόμαστε ενωμένοι σαν οικογένεια. Πάντα επιστρέφουμε. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Η ήττα πονάει, πολύ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Βασίζομαι στην υποστήριξη των οπαδών».

Η χθεσινή δήλωση του Φλορεντίνο στον Τύπο:

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να σχολιάσω τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου. Κάθε οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης που άκουσε τον πρόεδρο χθες συμφωνεί ότι θα πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του συλλόγου και συμφωνεί ότι ο σύλλογος αντιμετωπίζεται διαφορετικά από άλλους συλλόγους σε όλο τον κόσμο».

Οι επτά τίτλοι πρωταθλήματος που ισχυρίζεται ο Φλορεντίνο ότι έχουν κλαπεί:

«Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι νόμιμο, ούτε βγάζει νόημα για όσους από εμάς εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διοργάνωση. Φαίνεται απίστευτο ότι μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να υπερασπιστεί τη νομιμότητα στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα συναίσθημα που μοιράζονται όλοι οι οπαδοί της Μαδρίτης».

Χειρότερη μεταχείριση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Πάντα υπήρχε διπλό μέτρο και σταθμά. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι έχουμε περάσει δύο χρόνια χωρίς τίτλους. Πόσες ομάδες έχουν περάσει περισσότερο; Πόσες ομάδες έχουν κερδίσει τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα που έχουμε κερδίσει εμείς τα τελευταία χρόνια; Νομίζω ότι οι οπαδοί δεν είναι ηλίθιοι. Αυτό που τους πληγώνει είναι η καθημερινή κακομεταχείριση από πολλούς ανθρώπους».

Εμπαπέ:

«Θα δούμε αν μπορεί να ολοκληρώσει τη σημερινή προπόνηση. Την ολοκλήρωσε χθες και, αν είναι διαθέσιμος, σίγουρα θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής και την ευκαιρία να συνεχίσει να δείχνει την αφοσίωσή του στον σύλλογο. Παρά τις τέσσερις κίτρινες κάρτες, θα προσπαθήσω να παίξω σε αυτούς τους τρεις αγώνες».

Ο Καρβαχάλ δεν θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον Καρβαχάλ. Έχω ήδη πει ότι θα τον ήθελα πάντα στην ομάδα μου, για όσα προσφέρει εντός και εκτός γηπέδου. Πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις και τις απόψεις των άλλων προπονητών. Είναι κρίμα που δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω ότι θα είναι διαθέσιμος αύριο».

Όσον αφορά το μέλλον του ως προπονητής:

«Καταλαβαίνω όλα τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον μου και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ελπίζω να σεβαστείτε την απόφασή μου να επικεντρωθώ στον αυριανό αγώνα, μετά στη Σεβίλλη και μετά στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Όταν τελειώσει η σεζόν του πρωταθλήματος, θα μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον μου».

Για την θητεία του ως τώρα:

«Καταλαβαίνω τα ερωτήματα και τις αμφιβολίες. Αν καθόμουν εκεί, θα έκανα τα ίδια ερωτήματα. Η φιλοσοφία από τότε που κάθισα σε αυτή την καρέκλα δεν είναι να προσέχω τον εαυτό μου, αλλά τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Ένας μόνο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία. Πώς νιώθεις γι’ αυτό;

«Καταλαβαίνω ότι έχουμε αρκετούς Ισπανούς παίκτες και από εκεί και πέρα ​​εξαρτάται από τον προπονητή της εθνικής ομάδας να αποφασίσει. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε πάντα πολλούς Ισπανούς παίκτες. Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα μια σπουδαία εποχή. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται από τον προπονητή της εθνικής ομάδας να αποφασίσει. Θα δείξω την υποστήριξή μου στους συμπαίκτες μου. Κάθε προπονητής έχει τις προτιμήσεις του. Συχνά είναι θέμα ποιο στυλ ταιριάζει καλύτερα».

Θα ψήφιζες τον Φλορεντίνο;

«Θα ήθελα να μάθω, αλλά επειδή δεν είμαι μέλος, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Γνωρίζω τη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τον Φλορεντίνο και ξέρω πώς ήταν. Θα μείνω σε αυτά τα 26 χρόνια και οι οπαδοί θα θυμούνται τι έχει κάνει ο Φλορεντίνο πέρα ​​από τους τίτλους. Μαζί με το Σαντιάγο Μπερναμπέου, είναι οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι. Αν υπάρχει κάποιος ικανός να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αυτός είναι ο Φλορεντίνο».

Η δέσμευση του Εμπαπέ:

«Όλοι έχουν δώσει το 100%. Αν δεν το είχα κάνει, δεν θα ήξερα πού βρίσκομαι. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Οι παίκτες μου πρέπει να γνωρίζουν πόσο τυχεροί είναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης αφήνει ένα τεράστιο σημάδι πάνω σου και κάνει περισσότερα για εμάς από ό,τι κάνει οποιοσδήποτε άλλος για τον σύλλογο».

Απαιτήσεις στα αποδυτήρια:

«Καταλαβαίνω την κριτική για τις αποφάσεις μου ή για αυτά που λέω. Πολλές φορές λέω αυτό που σκέφτομαι και άλλες φορές λέω αυτό που πρέπει. Είναι ο τρόπος μου να σχετίζομαι με τους παίκτες. Ένας προπονητής πρέπει να είναι ασπίδα όταν υπάρχει μικρόφωνο μπροστά του και όταν είμαι μαζί τους, τους λέω πολλά πράγματα που δεν πρέπει να πω εδώ. Οι απαιτήσεις ήταν εξαιρετικά υψηλές και ο τρόπος που τους έχω εκφράσει τον εαυτό μου ήταν ο ίδιος. Τους έχω πιέσει και τους έχω δώσει την άποψή μου για το τι έχουμε κάνει καλά και τι όχι».

Πιστεύετε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο;

«Με εκπλήσσει που ακούω ότι έχουμε φτάσει στον πάτο. Τι έχουν φτάσει άλλες ομάδες; Δεν έχουν περάσει 50 χρόνια χωρίς να κερδίσουμε τίποτα. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης είναι εκεί που είναι, είναι λόγω των υψηλών προδιαγραφών. Δεν θα τολμούσα να πω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα κερδίσει τίποτα την επόμενη σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης τα πάει καλά εδώ και αρκετό καιρό, έχει πολύ καλή διοίκηση και έχει σπουδαίους παίκτες. Το καλοκαίρι, θα γίνει η απαραίτητη ανάλυση για βελτίωση. Θα έχουν μια πιο δυνατή ομάδα, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι ένα άθλημα και ότι καμία ομάδα δεν κερδίζει το Champions League ή τη La Liga κάθε χρόνο».

Προσοχή στο να μην τραυματιστεί κανείς παίκτης πριν το Μουντιάλ:

«Δεν μου έχει συμβεί και ελπίζω να μην συμβεί. Ήμουν ένας προπονητής που ήταν προσεκτικός με τους παίκτες του στο 90% των περιπτώσεων. Προσπάθησα να μην θέσω σε κίνδυνο την υγεία των παικτών μου. Ήμουν προσεκτικός. Είναι πιο εύκολο να κάνω το αντίθετο γιατί οι προπονητές διακυβεύουν τόσα πολλά. Θα ήθελα όλοι να αποχαιρετήσουν παίζοντας και να λάβουν την ανταμοιβή. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ περίπτωση κάποιου που το μυαλό του είναι περισσότερο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή που δεν θέλει να κάνει λάθος».