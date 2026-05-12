Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα τρίτη εμφάνισή της για τη σεζόν 2026-27 και για την καμπάνια λανσαρίσματος επιστράτευσε τον γνωστό streamer και content creator Angry Ginge.

Ο δημοφιλής influencer, που είναι ένθερμος υποστηρικτής της Γιουνάιτεντ και κατάγεται από το Σάλφορντ, συμμετείχε στα γυρίσματα της προωθητικής καμπάνιας δίπλα σε ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, όπως οι Ματέους Κούνια, Αμάντ Ντιαλό και Λισάντρο Μαρτίνες.

Η νέα εμφάνιση της ομάδας φέρεται να είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό Salford Lads Club, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο Old Trafford και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής. Το συγκεκριμένο κτίριο έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν εμφανίστηκε στο εσωτερικό εξώφυλλο του εμβληματικού άλμπουμ The Queen Is Dead των The Smiths το 1986.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα φανέλα θα περιλαμβάνει στοιχεία εμπνευσμένα από την επιγραφή του κτιρίου, με πράσινο φόντο και κόκκινα τριαντάφυλλα του Λάνκασαϊρ, σε μία προσπάθεια να συνδεθεί η ομάδα με την τοπική κουλτούρα και την ιστορία της περιοχής.

Η εμφάνιση, που παρασκευάζεται από την Adidas, αναμένεται να κυκλοφορήσει προς το τέλος του καλοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παράλληλα, η Γιουνάιτεντ συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη γερμανική εταιρεία, έχοντας υπογράψει από το 2023 συμφωνία έως το 2035, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια λίρες.